دولة فلسطين ترحب بالمواقف المبدئية للدول الخمس لقيامها بإحالة الحالة في فلسطين إلى الجنائية الدولية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/رحبت دولة فلسطين بالموقف المبدئي لدول جمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية بنغلادش الشعبية، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات، واتحاد جزر القمر، وجمهورية جيبوتي، لقيامها بإحالة الحالة في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتأتي إحالة الدول الخمس في سياق التحقيق في الحالة في دولة فلسطين وعقب الحرب العدوانية والاجرامية التي تشنها إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري، على شعبنا في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.

وتدعو الإحالة مكتب المدعي العام الى انجاز التحقيق الذي بدأ في 3 آذار/ مارس 2021، في الجرائم الخاضعة لولايته، بما فيها الجرائم التي ترتكب حالياً في سياق العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وجاء هذا الجهد بالتنسيق مع دولة فلسطين في سياق التصدي للجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمساءلة عنها.

وجددت دولة فلسطين دعوتها للدول الأطراف في نظام روما الأساسي الى تحمل مسؤوليتها والتعاون مع المحكمة لإنجاز تحقيق موضوعي ونزيه ومستقل في الحالة في فلسطين دون تأخير أو تلكؤ، ودعت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الى أن تحذو حذو الدول الخمسة التي تقدمت بالإحالة.

وانضمت دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي في 1 بيسان/ ابريل 2015، وقدمت إعلاناً بموجب المادة 12 (3) من نظام روما الأساسي بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 13 حزيران (يونيو) 2014.

وأكدت دولة فلسطين أن الإفلات من العقاب الذي منحته عدد من الدول لإسرائيل على مدار 75 عاما هو السبب الرئيسي الذي أتاح لها مواصلة ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وتصاعدها، وصولا الى الجرائم البشعة التي ترتكبها على مدار 42 يوما من حربها العدوانية على قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وجددت دولة فلسطين دعوتها للمدعي العام للمحكمة للإسراع في استكمال التحقيق في الحالة في فلسطين، الامر الذي سيساهم حتماً في انهاء الجرائم الدموية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي الناجم عنها.

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