تواصل الغارات والقصف المدفعي الاسرائيلي على جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN/تواصلت الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، على عدد من قرى الجنوب اللبناني.
ونفذت مروحيات إسرائيلية من نوع "أباتشي" غارات جوية بالصواريخ على أطراف بليدا وعيترون، فيما نفذت الطائرات الحربية غارة على بلدة مجدلزون.
كما استهدفت مدفعية الاحتلال "تلة الحمامص" ووطى بلدة الخيام وأطراف كفر كلا ودير ميماس وميس الجبل ومحيبيب.
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