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تواصل الغارات والقصف المدفعي الاسرائيلي على جنوب لبنان

11/18/2023 3:11:34 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN/تواصلت الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، على عدد من قرى الجنوب اللبناني.

ونفذت مروحيات إسرائيلية من نوع "أباتشي" غارات جوية بالصواريخ على أطراف بليدا وعيترون، فيما نفذت الطائرات الحربية غارة على بلدة مجدلزون.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال "تلة الحمامص" ووطى بلدة الخيام وأطراف كفر كلا ودير ميماس وميس الجبل ومحيبيب.

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