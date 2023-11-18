9 طرق للاستثمار أثناء العمل بدوام كامل

MENAFN - Khaberni) خبرني - نشر موقع "إنفستاز" التركي تقريرا استعرض فيه 9 طرق يمكن من خلالها استثمار الأموال أثناء الالتزام بوظيفة بدوام كامل، وذلك في ظل الإمكانيات التي بات العالم يمتلكها في هذا العصر الذهبي؛ حيث يمكن حاليا لأي شخص القيام باستثمارات صغيرة قد تكسبه المال.

1- الاستثمار في المعادن الثمينة أصبحت المعادن الثمينة (الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم) أداة استثمارية مثيرة للجدل للغاية لكنها شائعة؛ حيث يعتبرها البعض أفضل استثمار يمكنهم القيام به، في حين يراها آخرون خيارا سيئا.

والحقيقة هي أن الفكرتين تنطويان على بعض الحقيقة، فالتقلبات في أسعار المعادن الثمينة لا يمكن التنبؤ بها مثل غيرها من الأمور، لأنها تعتمد غالبا على ارتفاع الدولار وانخفاضه.

ومع ذلك، إذا كنت على استعداد للقيام باستثمار صغير فإن الربح المحتمل عادة ما يعوض المخاطر المحتملة.

من ناحية أخرى، تعد هذه المعادن الثمينة من الاستثمارات المالية التي يمكننا الاحتفاظ بها بشكل ملموس.

2- الاستثمار في العقارات أسعار العقارات ترتفع وتنخفض باستمرار، لذلك فإن الاستثمار العقاري يعد من الأصول التي يمكننا الاحتفاظ بها ماديا، مثل المعادن الثمينة.

فإذا كنت لا تستطيع شراء عقار، فسيستمر إنتاج الخيارات لك في جميع أنحاء العالم. وإذا قيّمت المخاطر بشكل جيد بما فيه الكفاية، فإن العديد من البلدان تسمح للأجانب بالاستثمار في العقارات، خاصة البلدان النامية التي تتميز عقاراتها بأنها ذات أسعار معقولة يمكن أن تصبح أكثر قيمة في غضون سنوات قليلة.

أخيرا، تحتاج إلى إجراء بحث مكثف للقيام باستثمار عقاري يناسب ميزانيتك.

3- استثمار التمويل الجماعي التمويل الجماعي قد يكون الخيار الأفضل بالنسبة لشخص يعمل في وظيفة بدوام كامل؛ وذلك لأنه يحتاج فقط استثمار جزء صغير من المبلغ المطلوب للاستثمار. وتعتمد عوائدك المستقبلية على المبلغ الذي استثمرته في البداية، وهو ما يتيح لك الاستثمار في الشركات الكبيرة. ونتيجة لذلك، تزيد أرباحك المحتملة بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك القيام باستثمارات صغيرة في عدد قليل من الشركات وتوقع أن يحقق بعضها أرباحا لك.

4- شراء أسهم في الشركات المدرجة أسهم الشركات المحلية تعتبر استثمارا بشكل عام مع فرصة كبيرة جدا للفوز. لنفترض أن لديك مبلغا كبيرا من المال، كيف ستستثمره في المستقبل؟ هل ترغب في تأسيس شركة أحلامك بهذا المال، أم ترغب في أن تصبح شريكا في شركة ناجحة جذورها عميقة وقوية؟

نعترف بأن الاختيار أمر صعب، لكن إذا أخذنا في الاعتبار مزاياه فإن الاستثمار بشركة مدرجة في سوق الأوراق المالية ولديها أساس متين للغاية، يكون أقل خطورة ولديه إمكانية أكبر لتحقيق أرباح عالية.

إن إنشاء فريق متناغم يتكون من موظفين مجهزين تجهيزا جيدا مع أقسام راسخة، يعد مهمة صعبة في حد ذاتها وتتطلب الصبر، لذلك يمكننا القول إنه من الأفضل شراء الأسهم من الشركات المحلية.

تحاول الشركات الكبيرة زيادة أرباحها باستمرار، وبالتالي فإن أسعار أسهمها سترتفع بمعدل مماثل لأرباحها. في هذه الحالة يمكنك بيع بعض أو كل أسهمك الخاصة لتحقيق الربح، وبالتالي الأمر متروك لك لتحويل الأزمة إلى فرصة.

والسيناريو الأسوأ بالنسبة لشركة مدرجة في سوق الأوراق المالية هو أن مديري الشركة قد يتجهون إلى تحقيق أهداف الربح والنمو على المدى القصير مع الاهتمام بتلبية توقعات المستثمرين، بدلا من ضمان النمو المستقر على المدى الطويل.

5- شراء الأسهم الرخيصة الأسهم الصغيرة الرخيصة هي الأسهم التي يتم تداولها بأقل من دولار واحد. إلا أنه من النادر أن تكون الأسهم المقومة بأقل من قيمتها استثمارا جيدا ما لم تنفد الخيارات، لأنها رخيصة جدا ولا يوجد خيار لارتفاع السعر.

لكن إذا قمت بشراء الكثير من الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة، فإن القليل منها على الأقل سيحقق لك ربحا. ولكن عليك أن تكون حذرا للغاية بشأن هذا الأمر، وعليك أن تقبل المخاطرة تحت أي ظرف من الظروف، سواء كان ذلك فوزا أو خسارة.

6- المشاركة في الاكتتابات العامة الأولية استثمارات الطرح العام هي الشركات التي سيتم إدراج أسهمها لأول مرة، وذلك من خلال الإعلان عن أسهمها لمستثمري سوق الأوراق المالية من خلال دعوة أو إعلان، وبالتالي توفير رأس المال من أجل جمع موارد جديدة.

لهذا السبب يمكن للشركات تقديم عروض عامة بأسعار معقولة جدا خلال مرحلة بناء سجل الأوامر، وهناك احتمال كبير جدا أن تزيد قيمة الأسهم بعد ذلك. ويمكن أيضا تطبيقه كأحد أفضل الطرق للاستثمار أثناء العمل في وظيفة بدوام كامل.

7- الاستثمار في شركة ناشئة نقل الموقع عن نيل بلومنثال، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة واربي باركر، قوله إن "الشركة الناشئة هي شركة تحاول العثور على إجابة يكون فيها الحل مؤكدا ولكن النجاح غير مضمون"، مضيفا أن هذا في الواقع استثمار محفوف بالمخاطر بمتوسط خسارة يصل إلى 90% تقريبا.

وأوضح أن الربح إن كان بنسبة 10%، فالنجاح غير مضمون. وبما أن قيمة كونك شريكا في شركة ناشئة منخفضة، فيمكنك امتلاكها بمبالغ صغيرة من المال، لكن يجب أن نذكّرك مرة أخرى بأن هذا إجراء محفوف بالمخاطر.

8- تداول الفوركس الفوركس أو سوق صرف العملات الأجنبية هو أكبر سوق مالي في العالم؛ حيث يتم تداول تريليونات الدولارات من خلال سوق الفوركس كل يوم، وهو أمر حيوي للاقتصاد؛ إذ يستخدم الشركات والحكومات والمستثمرين الفوركس؛ لتسهيل التجارة الخارجية، بينما تقوم الحكومات بتنفيذ السياسات.

ويقوم المستثمرون بدراسة السوق والتنبؤ بارتفاع وانخفاض أسعار الصرف والاستفادة منها، مبينا أنه يمكن البدء في تداول العملات الأجنبية بما لا يقل عن 50 ألف ليرة تركية (نحو 1742 دولارا) ونسبة رافعة مالية (هامش تداول إضافي) تبلغ 1/10.

وبالوصول إلى الهدف الرئيسي هنا، فإنك تشتري كمية معينة من العملات الأجنبية وتبيعها بسعر أعلى عندما تكون قيمتها أعلى مما دفعته في البداية.

9- تداول العقود الآجلة العقود الآجلة هي أداة استثمارية تتيح لك الاستفادة من تغيرات الأسعار والتحكم فيها بدون امتلاك سهم أو أصل فعلي. وقد يمنحك العقد الآجل الحق في شراء أسهم شخص آخر بسعر معين، يعرف باسم سعر الإضراب، في تاريخ معين مقابل قسط معين. وإذا ارتفعت قيمة الأسهم، يمكنك شراء الأسهم بسعر أرخص من سعر السوق وبيعها بسعر السوق لتحقيق الربح الكامل. وبدلا من ذلك، إذا انخفضت قيمة الأسهم، فقد تقلل من شراء الأسهم ولكنك تفقد مكاسبك الأولية.