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مكتبة زايد المركزية في العين تنظم محاضرة بعنوان «التسامح والاستدامة أسلوب حياة»

11/18/2023 3:01:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظمت مكتبة زايد المركزية بدائرة الثقافة والسياحة محاضرة بعنوان «التسامح والاستدامة أسلوب حياة»، تزامناً مع اليوم الدولي للتسامح 2023، قدمها الدكتور شافع محمد النيادي خبير الموارد البشرية والعلاقات الأسرية، بحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض رئيس جمعية الإمارات للسرطان، وعدد من الشخصيات وجمع من الحضور.

وأكد الشيخ سالم بن ركاض في كلمته خلال المحاضرة، جهود وتجربة دولة الإمارات في تعزيز مفهوم التسامح محلياً وعالمياً، حتى باتت الملتقى الساطع للتواصل بين الشعوب والحضارات.

مشيراً إلى أن المبادرات والمشاريع والفعاليات والأنشطة المختلفة التي شهدتها دولة الإمارات في مجال الاستدامة تعتبر تجربة ملهمة للشعوب الأخرى في كافة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتطور التكنولوجي في شتى المجالات، وذلك بدعم وتوجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة.

وعرض الدكتور شافع النيادي في محاضرته جملة من المحاور التي ترتبط بمعنى الاستدامة وأهميتها. كما تناول جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاستدامة وقضايا الصحة والبيئة وتكامل المؤسسات وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحفيز الابتكار والإبداع والتكنولوجيا والمساهمة في التغلب على التحديات العالمية بتحقيق الاقتصاد المستدام.

وأشار د. النيادي إلى العلاقة التي تربط بين الاستدامة والتسامح والأثر القوي بينهما في الجانب الاجتماعي لجهة قبول الاختلاف مع الآخرين سواء في الدين أم في السياسة، معتبراً أن التسامح هو في الابتعاد عن العنف والإساءة والتعامل مع المشاعر السلبية بطريقة إيجابية لبناء مجتمع متماسك وقوي. مؤكداً أن ثقافة التسامح تكمن أيضاً في تنمية روح المواطنة والديمقراطية بين الأفراد وتقوية العلاقات الاجتماعية.

وتخلل الندوة التي قدمها الإعلامي وليد الحميري مداخلات وحوارات تفاعلية بين المحاضر والحضور. وفي الختام قام الشيخ د. سالم بن ركاض وإدارة مكتبة زايد بتكريم الدكتور شافع النيادي على جهوده الثقافية والمجتمعية.


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