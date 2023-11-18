خيول أحمد بن راشد تواصل صدارتها في ثاني سباقات «جبل علي»

واصلت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم تألقها في ثاني سباقات مضمار جبل علي، الذي حمل اسم «مهرجان اليوم الفني»، إذ حققت خيول سموه ثنائية جاءت عبر «بالحيل» بطل الشوط الثالث «تكافؤ سباقات السرعة»، و«مرسال» الذي توج بلقب الشوط الخامس الرئيس «محاذر ستيكس».

كما شهد السباق تحقيق «اتريبيوشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط السادس «كأس تحدي دبي للياقة 30x30»، فيما ظفر «رائد» للشيخ حميد بن راشد النعيمي، بلقب الشوط الرابع «كأس الرضا لوسطاء التأمين».

كما اقتنص «إيه إف يتوعد» لجمعة إبراهيم بخيت جمعة لقب الشوط الأول «كأس أودي» للخيول العربية الأصيلة.

الشوط الأول

حقق «إيه إف يتوعد» لجمعة إبراهيم بخيت جمعة لقب الشوط الأول «كأس أودي» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1000 متر البالغة قيمة جوائزه 50 ألف درهم، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب قيس عبود، مسجلاً زمناً قدره 1.07.01 دقيقة بفارق 4 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «إيه إف منعوت» لعبد الله محمد علي اليبهوني بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب خليفة النيادي.

وجاءت في المركز الثالث «جاب داعية» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب عرفان إلهي.

الشوط الثاني

خطف «مودر» لمحمد خليل أحمد لقب الشوط الثاني «نوفيس ستيكس لعمر سنتين» لمسافة 1000 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.00.20 دقيقة بفارق طول عن «ترجمان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وحل ثالثاً «رصاص» لحمدان بن حرمش بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الثالث

اقتنص «بالحيل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الثالث «تكافؤ سباقات السرعة» لمسافة 1000 متر برعاية «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» البالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 58.34 ثانية وبفارق 4 أطوال وربع الطول عن «لا بأس» المملوك أيضاً لسموه بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وجاء في المركز الثالث «بنزيمة» لحمد راشد بن غدير بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

الشوط الرابع

ظفر «رائد» للشيخ حميد بن راشد النعيمي، بلقب الشوط الرابع «كأس الرضا لوسطاء التأمين» لمسافة 1200 متر البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا، مسجلاً زمناً قدره 1.11.93 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «مهيبة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وحل ثالثاً «العربد» لناصر عسكر بقيادة الفارس قيس البوسعيدي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الخامس

توج «مرسال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الخامس الرئيس «محاذر ستيكس» لمسافة 1400 متر برعاية «إسطبلات شادويل» البالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم، بقيادة الفارس قيس البوسعيدي وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً 1.24.50 دقيقة وبفارق 3 أطوال عن «ساداتي» المملوك أيضاً لسموه بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وجاء في المركز الثالث «المرعب» لـ«شادويل» بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط السادس

حقق «اتريبيوشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط السادس «كأس تحدي دبي للياقة 30x30» لمسافة 1950 متراً البالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 2.01.07 دقيقة وبفارق طول عن «دبي فيجن» لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة الفارس مارسيلينو رودريجز وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً «عنيزة» لخليفة سيف راشد المقعودي بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط السابع

اقتنص «ديلوريان» لمحمد أحمد علي السبوسي لقب الشوط السابع والختامي «منحنى تبوك ستيكس» لمسافة 1600 متر برعاية «مضمار جبل علي» البالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1.38.05 دقيقة وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «وقت» لناصر عسكر بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وجاء في المركز الثالث «الجنوب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا.



محمد الشحي: توجيهات أحمد بن راشد سر نجاحنا

عبّر المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عن سعادته البالغة بمواصلة خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم تألقها في مضمار جبل علي بشكل خاص ومضامير الدولة بشكل عام، عقب تحقيقها ثنائية خلال السباق.

وقال: «إن سر النجاح هذا الموسم يعود إلى توجيهات ومتابعة سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، التي حفزت الجميع لتقديم الأفضل، ونحن نجني ثمار هذا النجاح، إذ مازلنا في صدارة ترتيب الموسم الحالي، ونتطلع للمزيد من الانتصارات في السباقات القادمة».

وأشاد المهندس محمد الشحي بأداء المدرب مايكل كوستا وفريق عمله الذين اجتهدوا خلال الفترة الماضية، وقاموا بالكثير من التغييرات والخطط التي صنعت هذه الانتصارات.

وأضاف: «إن رياضة سباقات الخيل في الدولة تحتاج لمدربين من أمثال مايكل كوستا، يحملون أفكاراً خلّاقة ومتجددة»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تواجد المدرب مايكل كوستا في الإمارات، جعل الصحف الأسترالية تتابع سباقاتنا والإثارة التي تشهدها على كافة المضامير.

كما عبّر المهندس محمد الشحي عن سعادته بقيادة الفارس قيس البوسعيدي للبطل «مرسال» نجم الشوط الرئيس، كاشفاً بأن سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وجّه بإشراك الفارس في هذا الشوط، عقب تألقه على صهوة «سيوف» الأسبوع الماضي في مضمار «ميدان» عندما حل ثانياً في الشوط السادس.

مايكل كوستا: «مرسال» نجم متطور

أشاد المدرب مايكل كوستا بالثنائية التي حققتها خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم خلال السباق.

وعن نجم الشوط الرئيس «مرسال»، قال مايكل كوستا: «إن البطل سبق له المشاركة في مضمار جبل علي وكذلك «ميدان» إلا أنه لم يحقق النتائج المرجوة الموسم الماضي، لذا قمنا بوضع خطة لتطوير البطل هذا الموسم وحصدنا النتيجة عبر هذا الانتصار الرائع».

كما تحدث كوستا عن «بالحيل» بطل الشوط الثالث، مؤكداً أن البطل لديه قدرات مميزة قمنا بتطويرها هذا الموسم، ونتطلع للمشاركة في سباقات السرعة في الموسم الحالي.

سالم بن غدير: الموسم في بدايته والمنافسة قوية

أشاد المدرب سالم بن غدير بالانتصار الذي حققه «اتريبيوشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في الشوط السادس.

وتحدث سالم بن غدير عن الموسم الحالي، مؤكداً أن الموسم مازال في بدايته إلا أن المنافسة قوية جداً على كافة مضامير الدولة.

وأضاف أنهم يمتلكون عدداً من الخيول المميزة، كاشفاً أن التركيز سيكون على السباقات الكبرى والفئوية في الأشهر القادمة.



معمر الشرفا: «رائد» رائع

أشاد معمر الشرفا مدير سباقات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بالانتصار الكبير الذي حققه «رائد» نجم الشوط الرابع، واصفاً إياه بالرائع.

وقال: «إن البطل سبق له المشاركة في مضمار جبل علي الموسم الماضي، ولكنه عانى من بعض المشاكل إلا أننا قمنا بإعطائه الوقت الكافي وتطوير قدراته استعداداً للموسم الحالي، كاشفاً بأن «رائد» يمكنه المشاركة على مسافة الـ 1600 وأكثر، كما أنه سيتم فيما بعد تحديد الوجهة المقبلة له».

وعن شعار الشيخ حميد بن راشد النعيمي، أكد معمر الشرفا أنّ لديهم عدداً من الخيول المميزة التي ستشارك في السباقات الكبرى التي ستقام في مضامير الدولة أبرزها «كرنفال سباقات دبي» على مضمار «ميدان» العالمي.

معرض فني يزيّن السباق الثاني

شهد السباق الثاني لمضمار جبل علي الذي حمل اسم «مهرجان اليوم الفني»، إقامة معرض فني بمشاركة عدد من المواهب الإماراتية والأجنبية، إذ عبّر المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لإدارة المضمار الأصفر على دعمهم للمواهب الشابة في مجال الفنون التشكيلية، وإبراز أعمالهم خلال السباق.

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