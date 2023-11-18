الهلال يعلن إصابة الشهراني في عضلات الساق الخلفية وتعافي الفرج

أعلن الهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت أن الفحوصات كشفت إصابة ياسر الشهراني في عضلات الفخذ الخلفية خلال وجوده في معسكر المنتخب السعودي.

وغاب المدافع عن تشكيلة المنتخب السعودي في الفوز 4-صفر على باكستان يوم الخميس الماضي في مستهل مشوار الفريقين في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وقال الهلال عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر) "أوضحت الفحوصات إصابة اللاعب ياسر الشهراني في عضلة الساق الخلفية وذلك أثناء مشاركته في معسكر المنتخب". وبعدما حقق الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب السعودية انتصاره الرسمي الأول مع الفريق منذ توليه المهمة في أغسطس آب الماضي، يستعد المنتخب السعودي لمواجهة الأردن يوم الثلاثاء المقبل.

كما أعلن الفريق السعودي عودة سلمان الفرج لتدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في التوقف الدولي السابق في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

واضطر الفرج للخروج من الملعب في الدقيقة 38 خلال الخسارة 3-1 أمام مالي وديا في 17 من الشهر الماضي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

ويتصدر الهلال الدوري برصيد 35 نقطة من 13 مباراة، بفارق أربع نقاط أمام النصر. ويستعد الهلال لمواجهة الحزم السبت المقبل في الدوري .

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