تتويج الفائزين في اليوم الثامن من مزاينة رزين

توجت اللجنة المنظمة الفائزين في مسابقات وفعاليات اليوم الثامن من مزاينة رزين، المحطة الثانية في مهرجان الظفرة بدورته الـ17.

وتم إعلان أسماء الفائزين في 12 شوطا ضمن سن الحول للإبل الأصيلة من المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، والتي خصص لها 115 جائزة قيمة.

وتوج عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، الحاصلين على المركز الأول في كافة الأشواط، وسط حضور واسع من مُلاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية وزوار المزاينة.

وأسفرت النتائج في "شوط حول" أصحاب السمو الشيوخ - محليات عن ذهاب المركز الأول إلى "بنت مكيدة" لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وفي المركز الثاني جاءت " جينار" لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، ونالت المركز الثالث " الظبي" والمركز الرابع " أفعال" والمركز الخامس " تشريف" لمالكهن الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.

وتُوجت بالمركز الأول في شوط حول تلاد لأبناء القبائل 1 - مجاهيم " نزاحة" لمالكها محمد خلفان مفلح المزروعي، وحظيت " زمط" لمالكها مصبح عامر عامر حويرب المنصوري بالمركز الأول في شوط حول تلاد لأبناء القبائل 1 - محليات ، وحصدت المركز الأول في شوط حول تلاد لأبناء القبائل 2 - محليات " جماهير" لمالكها خميس عبد الله خميس مرشد المرر.

وأسفر شوط حول شرايا لأبناء القبائل 1 عن فوز "مياسه" لمالكها ناصر حمد سهيل عويضه الخيلي بالمركز الأول، وفي شوط حول شرايا لأبناء القبائل 2 - محليات نالت المركز الأول "ضي" لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري، وحصدت المركز الأول في شوط حول شرايا لأبناء القبائل1 - مجاهيم "الصايمه" لمالكها سالم عاضه سفر رويشد البقمي، وحظيت "دهامه" لمالكها مرزق مرزوق حسن محسن المنهالي بالمركز الأول في شوط حول شرايا لابناء القبائل 2 - مجاهيم.

ونالت المركز الأول في شوط حول شرايا لأبناء القبائل للشركاء - مجاهيم " الشيخة " لمالكها حمد عوض ناجي المنهالي، وحصدت المركز الأول في شوط حول المهجنات الأصايل "عسيلة" لمالكها الفندي خميس الفندي غانم المزروعي.

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