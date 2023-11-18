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سعيد بن صقر يتوج أبطال الجوجيتسو في دورة كلباء للألعاب الشاطئية

11/18/2023 3:01:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توج الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، عدداً من الفائزين في منافسات الجوجيتسو باليوم الثاني بدورة كلباء للألعاب الشاطئية، بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، وذلك بحضور الدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة، وهنادي الكابوري المدير التنفيذي لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

حضر منافسات اليوم الثاني عبد الملك جاني نائب رئيس المجلس، ورئيس اللجنة المنظمة، وعدد من الشخصيات الرياضية، وممثلي الاتحادات والأندية الرياضية، والدوائر والمؤسسات الحكومية والجهات الراعية.

وأسفرت مباريات كرة القدم عن فوز مصافي الوسط على الحميدي، واتحاد كلباء على العامرات، ومواهب كلباء على دبا الحصن.

من ناحية أخرى، أقيمت 15 مباراة في منافسات كرة السلة الثلاثية، و11 مباراة في كرة الطائرة.

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