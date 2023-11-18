اتحاد كلباء يكرر فوزه على الشارقة ويصعد إلى قبل نهائي كأس المحترفين

كرر اتحاد كلباء فوزه على ضيفه الشارقة مساء اليوم، في إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وذلك بنتيجة 2-1، بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب وفي ضيافة الشارقة بنتيجة 3-2، وسجل لاتحاد كلباء مهدي قائدي في الدقيقة 56، وأندريس في الدقيقة 73، وأحرز هدف الشارقة عثمان كمارا في الدقيقة 61، ليتأهل اتحاد كلباء إلى نصف نهائي البطولة.

وجاءت المباراة مثيرة في أحداثها، وكانت البداية بتصدي قائم مرمى اتحاد كلباء لتسديدة كايو في الدقيقة 5، واعترض لاعبو الشارقة في الدقيقة 20، على عدم طرد لاعب اتحاد كلباء خالد الدرمكي، بعد تدخل قوي على رأس محمد عبد الباسط، وتدخل من تقنية الفيديو للمطالبة ببطاقة حمراء للاعب، وأضاع تيجالي وموسى ماريغا فرصة هدفين للشارقة في الدقيقتين 32 و33، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتمكن اتحاد كلباء من افتتاح التسجيل في الدقيقة 56، عن طريق مهدي قائدي، بعد تمريرة وصلته من زميله جوستافو، ليضعها مباشرة في المرمى لحظة خروج حارس الشارقة عادل الحوسني من مرماه، ولم يتأخر رد الشارقة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 61، عن طريق عثمان كمارا، ولكن نجح اتحاد كلباء في تسجيل هدف ثان في الدقيقة 73، برأسية جميلة من أندريس، وطرد الحكم ماركوس فينسويس لاعب الشارقة، ببطاقة حمراء مباشرة في الوقت بدل الضائع للمباراة، وشهدت المباراة توتر في أعصاب الفريقين في الدقائق الأخيرة التالية، قبل الوصول بها إلى بر الأمان.

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