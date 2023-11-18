-->

Sunday, 19 November 2023 07:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


علي مسري عضواً بـ «دولي الرياضة الجامعية»

11/18/2023 3:01:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز علي مسري المدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي للرياضة المدرسية والجامعية والعربي للرياضة الجامعية، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية، بعضوية الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية في الانتخابات التي جرت أمس بمقر الاتحاد في جنيف على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية.

وحافظ مسري على عضوية الإمارات في الاتحاد الدولي، ممثلاً لقارة آسيا، في الدورة الجديدة التي تستمر حتى 2027، خلفاً للدكتور عمر عبد العزيز الحاي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN18112023000110011019ID1107450665

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث