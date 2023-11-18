علي مسري عضواً بـ «دولي الرياضة الجامعية»

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز علي مسري المدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي للرياضة المدرسية والجامعية والعربي للرياضة الجامعية، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية، بعضوية الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية في الانتخابات التي جرت أمس بمقر الاتحاد في جنيف على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية.
وحافظ مسري على عضوية الإمارات في الاتحاد الدولي، ممثلاً لقارة آسيا، في الدورة الجديدة التي تستمر حتى 2027، خلفاً للدكتور عمر عبد العزيز الحاي.
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