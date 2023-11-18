علي مسري عضواً بـ «دولي الرياضة الجامعية»

فاز علي مسري المدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي للرياضة المدرسية والجامعية والعربي للرياضة الجامعية، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية، بعضوية الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية في الانتخابات التي جرت أمس بمقر الاتحاد في جنيف على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية.

وحافظ مسري على عضوية الإمارات في الاتحاد الدولي، ممثلاً لقارة آسيا، في الدورة الجديدة التي تستمر حتى 2027، خلفاً للدكتور عمر عبد العزيز الحاي.

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