ذوو الاحتياجات الخاصة في غزة.. معاناة في زمن الحرب

يعاني ذوو الاحتياجات الخاصة

من أوضاع إنسانية صعبة في غزة، لاسيما وأن خمسهم من الأطفال، وفقا لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ونزح أكثر من ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة داخليا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، حيث يقيم الكثير منهم الآن في ملاجئ مؤقتة مكتظة، تعاني من نقص الغذاء والمياه والأدوية ومنافذ الصرف الصحي وفق الحرة.

بالنسبة لسكان قطاع غزة الذين يعانون من إعاقات، البالغ عددهم حوالي 48 ألف شخص، وفقًا لتقرير المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني المنشور عام 2019، فإن "احتمال الإخلاء (والنزوح) محفوف بالمخاطر، إن لم يكن مستحيلاً".

وكانت شبكة "سي إن إن" قد أوردت في وقت سابق، تقارير عن مقتل مدنيين فلسطينيين اتبعوا أوامر الإخلاء بسبب الضربات الإسرائيلية، مما يسلط الضوء على ما وصفه المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، بالواقع المرير المتمثل في أنه "لا يوجد مكان آمن في غزة".

وأوضح مدير دار "مبرة الرحمة" لرعاية الأيتام، حازم العنزي، أن "الخوف والقلق يسيطران عليه" بشأن احتمال نفاد الغذاء والماء وغيرها من الضروريات الأساسية لعشرات الأطفال والمراهقين الذين ترعاهم الدار، خاصة أن معظمهم من الاحتياجات الخاصة.

وكانت غارة قد استهدفت مسجدًا بالقرب من دار الأيتام في 27 أكتوبر، مما أدى إلى تحطيم النوافذ وتناثر الحطام في المبنى وإشعال النار وامتلائه بالأدخنة.

وقال العنزي إنه واجه "قرارًا مؤلمًا" بشأن إجلاء الأيتام، قائلا: "كانت الفوضى تعم المكان والأطفال يبكون من الهلع والخوف، لذا سارعنا لنقلهم إلى مكان آمن، في حين تفرغ بعضنا لإطفاء النيران".

وأوضحت جمعيات حقوقية أن الفلسطينيين ذوي الإعاقة "هم أكثر عرضة للموت مقارنة بغيرهم من الأصحاء".

وقال نشطاء مدافعون عن ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنظمات إغاثة، إن "الأشخاص الصم أو المكفوفين أقل عرضة لمعرفة أوامر الإخلاء ولا يمكنهم سماع الضربات أو رؤيتها".



ولفتوا إلى ذوي الإعاقات الذهنية، موضحين أنهم "قد لا يتمكنون من الإبلاغ عن مكان وجودهم لأقاربهم أو عمال الإنقاذ، في حين أن الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية الذين يعتمدون على الكراسي المتحركة وغيرها من الأجهزة المساعدة، غير قادرين على التنقل بين الأنقاض، ناهيك عن المشي لمسافات طويلة في اتجاه الجنوب".

ويواجه مقدمو الرعاية لذوي الاحتياجات مثل العنزي، "خيارًا صعبا بالبقاء في أماكنهم أو المخاطرة بمحاولة الإجلاء دون وجود ضمانات بالحفاط على سلامتهم"، وفق الشبكة الأمريكية.

وتابع بأسى: "أين سأترك هؤلاء الأطفال.. هل أتركهم في الشارع؟.. ليس لدينا أمل سوى أن تنتهي هذه الحرب قريباً".

من جانبها، كشفت هبة أبو جزر (29 عاما) عن معاناتها، موضحة أنها صماء ولا تسمع أصوات القصف والانفجارات، بيد أنها "تشعر بالاهتزازات الناجمة عنها".

وتابعت وهي تتحدث بلغة الإشارة: "كنت أعمل على جهاز الحاسوب الخاص بي قبل أن أغفى عليه من شدة التعب والإرهاق، في حين كان الحي يتعرض للقصف".

وأضافت: "بدأ والدي وأمي بالصراخ، معتقدين أنني قُتلت.. وعندما انقشع الغبار ووجدوني وأختي (وهي صماء أيضًا)، قد بدأنا في البكاء الغزير، ولم أتحرك بسرعة لأن الحجارة كانت ستسقط على رأسي".

من جانبها، أكدت، الباحثة البارزة في حقوق ذوي الاحتياجات في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمينة تشيريموفيتش، أن هؤلاء "يحتاجون إلى مزيد من الوقت للإخلاء، حتى لو حصلوا على تحذير مسبق".

وبعد قصف منزل هبة، نزحت هي وعائلتها إلى مأوى مؤقت، قائلة: "لم يكن يوجد ماء أو كهرباء أو إنترنت، ولا بطانيات تقينا برد الليل القارس.. كنا نشعر بالاختناق والتعب الشديدين".

وعلى عكس منازلهم، فإن الملاجئ ليست مناسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث إن المدنيين يعيشون في غرف وأماكن ضيقة دون خصوصية، ولا تتوفر لهم سوى إمكانية محدودة للحصول على منتجات النظافة، بالإضافة إلى عدم توفر المراحيض دائمًا في كل طابق، مما يشكل عائقا أمام وصول الأشخاص الذين لا يستطيعون صعود السلالم.



وقال جمال الروزي، المدير التنفيذي للجمعية الوطنية للتأهيل، الذي كان يعيش في مدينة غزة وفر جنوبا حفاظا على سلامة أطفاله، إنه "يمكن إيواء ما يصل إلى 70 شخصا في غرفة واحدة، مع إجبار بعضهم على البقاء على الدرج".



وأوضح أن الأطفال ذوي الاحتياجات الذين قد يفتقرون إلى القدرة على المضغ "قد يعانون من الجوع، لأنه لا يوجد عدد كاف من الموظفين المتاحين لتقديم الطعام المناسب لهم ومساعدتهم على تناوله".

وقالت ريهام شاهين، أخصائية إعادة التأهيل في منظمة "الإنسانية والشمول" الدولية غير الحكومية، إن "الأشخاص الذين يعانون من سلس البول لا تتوفر لهم الحفاضات أو المراحيض التي يمكن الوصول إليها، مما يعني أنهم لا يستطيعون تنظيف أنفسهم، مما يزيد من انتشار التهابات المسالك البولية".

وأكدت أن ندرة المراتب (الفراش) المخصصة للمصابين بالشلل الرباعي تزيد من تقييد حركتهم، مما يسبب لهم التقرحات.

وبالنسبة للغزيين ذوي الاحتياجات الذين وصلوا إلى ملاجئ مؤقتة في الجنوب، فإن الخدمات التي يعتمدون عليها للحصول على الخدمات اليومية "إما أنها غير موجودة أو نادرة، مما يجعل البقاء على قيد الحياة أكثر صعوبة لهم".

وقالت فداء عمر، أخصائية علم النفس في الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين ومقرها خان يونس جنوبي قطاع غزة، إن الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية "أصبحوا معزولين عن العالم".

ومع اقتراب القوات الإسرائيلية أكثر فأكثر، يخشى العنزي من أن يتم "تهجير دار الأيتام مرة أخرى"، قائلا إن المحاولة الثانية للفرار "ستكون أكثر خطورة من الأولى".



وأوضح أن عمليات الإجلاء في حال حدوثها "ستكون سيرا على الأقدام لعدم توفر الوقود للحافلات"، مردفا: "نحن نعاني كثيراً حقاً ونشعر برعب كبير".



وختم قائلا: "نحاول القيام بواجبنا الإنساني تجاه هؤلاء الأطفال، الذين ليس لهم ذنب سوى أنهم ولدوا في غزة".

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