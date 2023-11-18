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100 مظاهرة في بريطانيا تطالب بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة

11/18/2023 3:01:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

خرجت اليوم في بريطانيا 100 مظاهرة تطالب بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأعلنت هيئة "بي بي سي" عن خروج 100 مظاهرة داعمة لفلسطين اليوم السبت في بريطانيا، وأطلق عليها "يوم الاحتجاج الوطني"، رفضا للهجوم الإسرائيلي على غزة.

وقالت الهيئة إن أكثر من 100 مظاهرة خرجت في مواقع مختلفة في جميع أنحاء بريطانيا، وشهدت لندن وحدها 10 تجمعات ومسيرات، طالبت بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة.

ومن المتوقع أيضا أن يشارك أكثر من 100 ألف شخص في احتجاج سينظم في مدينة غلاسكو الاسكتلندية.

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