ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 12300 قتيل

أعلنت حكومة حركة حماس السبت أن 12300 شخص قتلوا في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من اكتوبر.

وبين القتلى الذين تم إحصاؤهم الى الآن اكثر من خمسة آلاف طفل و3300 امرأة، بحسب الحكومة. كذلك، اسفر القصف عن إصابة نحو ثلاثين الف شخص.

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