ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 12300 قتيل

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 12300 قتيل
التاريخ
11/18/2023 3:01:03 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت حكومة حركة حماس السبت أن 12300 شخص قتلوا في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من اكتوبر.
وبين القتلى الذين تم إحصاؤهم الى الآن اكثر من خمسة آلاف طفل و3300 امرأة، بحسب الحكومة. كذلك، اسفر القصف عن إصابة نحو ثلاثين الف شخص.
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