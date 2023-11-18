مركز الاتصال ببلدية الشارقة يستقبل 872 بلاغاً

أكدت بلدية مدينة الشارقة، أن مركز الاتصال التابع لها على الرقم 993، فعّل خطة الطوارئ للتعامل مع بلاغات الأمطار، بزيادة عدد الموظفين للتعامل مع جميع البلاغات على وجه السرعة وتحويلها للفرق المعنية في الميدان، حيث استقبل المركز 872 بلاغاً حول حالة عدم الاستقرار الجوي.

خطط

وأكد خالد بن فلاح السويدي البلدية، أن الخطط الاستباقية والاستجابة السريعة لمركز الاتصال ساهمت بشكل كبير في السيطرة على تجمعات مياه الأمطار، حيث عملت جميع الفرق على التنسيق المشترك وفقاً للقطاعات التي تم تحديدها في وقت سابق.

وأوضح مدير خدمة المتعاملين في بلدية الشارقة، أن مركز الاتصال يعمل على مدار الساعة لتحقيق أقصى استجابة، وخلال وقت قياسي للتعامل مع البلاغات – خصوصاً - تجمعات مياه الأمطار، وما نتج عن حالة عدم الاستقرار الجوي كسقوط الأشجار وغيرها.





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