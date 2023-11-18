شرطة الشارقة تغلق تل الفاية الرملي حفاظاً على أمن أفراد المجتمع وسلامته

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، عن إغلاقها الكلي للتل الرملي في منطقة الفاية بالمنطقة الوسطى؛ وذلك إثر قيام بعض الجمهور بالممارسات الاستعراضية غير القانونية على التل الرملي، وما تنتج عنها من حوادث وخيمة؛ الأمر الذي قد يعرض حياتهم وحياة مرتادي المنطقة من عائلات وأفراد للخطر، لاسيما الشباب منهم.

وأكدت بأن الإغلاق جاء بسبب عدم التزام بعض الأفراد بالقواعد والإرشادات الأمنية الصادرة من شرطة الشارقة خلال الحملات الأمنية والتوعوية التي تنظمها في المنطقة الوسطى؛ منعاً لمحاولات الاستعراض الطائشة غير القانونية، وحرصاً على سلامة الأسر والعائلات الذين يرتادون المنطقة بغرض الاستجمام وقضاء الأوقات خلال العطل.

وبينت القيادة العامة لشرطة الشارقة، عن أسفها بحادث التصادم الذي وقع مساء أمس الجمعة في منطقة الفاية بالشارقة، وما نتج عنه بوفاة شخص من الجنسية الآسيوية وإصابة آخر، وذلك أثناء ممارستهم هواية "صعود الكثبان الرملية" على تل رملي في المنطقة الوسطى.



تحذير

وتحذر شرطة الشارقة قائدي المركبات من هواة الاستعراض من ارتكاب مثل هذه السلوكيات الخاطئة في المناطق الرملية التي تشكل خطورة على حياتهم وحياة الآخرين، مناشدة إياهم بضرورة الالتزام بالقوانين الأمنية، داعية أفراد المجتمع في حال رصدهم لأي من تلك السلوكيات التعاون والإبلاغ الفوري على الرقم المخصص للحالات الطارئة "999".

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