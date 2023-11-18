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رئيس الدولة: استراتيجية الإمارات للفضاء نموذج لقوة الإرادة

11/18/2023 3:01:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن استراتيجية الإمارات للفضاء نموذج
لقوة الإرادة على الانخراط في مسيرة التقدم الإنساني.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على انستغرام: «استراتيجية الإمارات للفضاء نموذج لقوة الإرادة على الانخراط في مسيرة التقدم الإنساني. وقد سلّطت المحاضرة التي نظمها مجلس محمد بن زايد بعنوان «رحلة الإمارات إلى الفضاء» الضوء على جوانب مهمة من هذه الرحلة. حققنا إنجازات مهمة لخدمة التنمية والبشرية، والرحلة متواصلة بإذن الله».

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