رئيس الدولة: استراتيجية الإمارات للفضاء نموذج لقوة الإرادة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن استراتيجية الإمارات للفضاء نموذج
لقوة الإرادة على الانخراط في مسيرة التقدم الإنساني.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على انستغرام: «استراتيجية الإمارات للفضاء نموذج لقوة الإرادة على الانخراط في مسيرة التقدم الإنساني. وقد سلّطت المحاضرة التي نظمها مجلس محمد بن زايد بعنوان «رحلة الإمارات إلى الفضاء» الضوء على جوانب مهمة من هذه الرحلة. حققنا إنجازات مهمة لخدمة التنمية والبشرية، والرحلة متواصلة بإذن الله».
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