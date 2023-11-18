الطقس المتوقع على الإمارات من الأحد إلى الخميس المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً الأحد

رطباً صباحاً على بعض المناطق الشمالية والداخلية – صحو إلى غائم جزئي – فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية.

والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.



والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.



الإثنين

الطقس: صحو إلى غائم جزئي – فرصة تكون بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية والجزر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.



الثلاثاء

الطقس: مغبر إلى غائم جزئي – فرصة تكون بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية والشرقية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصة مع السحب مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج إلى مضطرب خاصة غرباً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.



الأربعاء



الطقس: مغبر إلى غائم جزئي – فرصة تكون بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية والشرقية – تميل درجات الحرارة للانخفاض خاصة غرباً.



الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة غرباً خاصة على البحر وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب الموج خاصة غرباً في الخليج العربي

وخفيف الموج في بحر عمان.



الخميس

الطقس: رطب على المناطق الداخلية والشمالية

صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف - غائم جزئي – تظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والغربية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة غرباً خاصة على البحر صباحاً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب الموج غرباً صباحاً يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي

وخفيف الموج في بحر عمان.

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