-->

Sunday, 19 November 2023 07:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


برغم انفجار «ستارشيب».. رئيس «ناسا» يهنئ فريق «سبايس إكس»

11/18/2023 3:01:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنَّأ بيل نيلسون، رئيس وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، فريق «سبايس إكس» بإحراز تقدم في الرحلة التجريبية اليوم، برغم انفجار صاروخ «ستارشيب» العملاق.

وأوضح نيلسون أن المحاولة أظهرت تقدماً، قائلاً عبر منصة «إكس»: «تهانينا للفرق التي أحرزت تقدماً في الرحلة التجريبية اليوم».

وأضاف: «رحلات الفضاء هي مغامرة جريئة تتطلب روح القدرة على العمل والابتكار الجريء»، واصفاً اختبار اليوم بأنه «فرصة للتعلم، قبل التحليق مجدداً».

وأحرزت شركة «سبايس إكس»، اليوم، تقدماً في الإطلاق التجريبي الثاني لصاروخها العملاق «ستارشيب»، إذ انفصلت طبقتاه بنجاح، لكنهما انفجرتا بعد فترة وجيزة فوق المحيط.

وقال أحد المعلّقين على البث المباشر الرسمي لـ«سبايس اكس»: «يا له من يوم ناجح مذهل»، برغم أن طبقة الدفع النفاث «سوبر هيفي» بمحركاتها الـ33، ومركبة «ستارشيب» الموضوعة أعلاها التي أعطت اسمها للصاروخ بكامله، شهدتا «فككاً سريعاً غير مخطط له»، وفق تعبير الشركة.

وكان أكبر صاروخ تم إنشاؤه على الإطلاق، الذي يأمل إيلون ماسك أن يُستخدم يوماً في مشاريعه لاستكشاف المريخ، قد انطلق من قاعدة ستاربايس التابعة للشركة في بوكا تشيكا بولاية تكساس، بعيد الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (13,00 ت غ).

وعلى عكس المحاولة السابقة في أبريل، انفصلت الطبقتان بنجاح، لكنهما انفجرتا بعد ذلك بفارق زمني بسيط.

وقالت عالمة الفضاء لورا فورشيك إن الرحلة التجريبية شكّلت نجاحاً جزئياً رائعاً، موضحةً أن النتيجة «تجاوزت توقعاتي».

وبالمقارنة مع المحاولة الأولى لرحلة مركبة الفضاء التجريبية الأولى في أبريل، تمكنت المركبة الفضائية من أداء المهمة المنوطة بها في الفضاء بشكل أكبر، إذ انفصلت الطبقتان بنجاح قبل انفجارهما.

MENAFN18112023000110011019ID1107450653

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث