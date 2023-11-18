تهديد من ثوران بركاني .. السلطات الأيسلندية تجلي سكان جريندافيك لأجل غير مسمى

(MENAFN
- Al-Bayan)
من المرجح ألا يستطيع سكان بلدة جريندافيك الأيسلندية التي تم إخلاؤها، ويهددها ثوران نفق حمم بركانية، العودة إلى منازلهم لوقت طويل.
ونقلت إذاعة "آر يو في" الأيسلندية عن فيدير رينيسون مدير إدارة الدفاع المدني السبت أن عدة منازل تعرضت لأضرار.
وأضاف رينيسون أن السكان يجب أن يستعدوا للعيش في أماكن أخرى في الشهور المقبلة بسبب استمرار عدم اليقين.
وعرضت قناة "سكاي نيوز" البريطانية لقطات مصورة من أعلى للموقع، تظهر فيها بوضوح صدوع على الأرض.
وصدر تحذير بشأن جريندافيك /نحو 40 كيلومترا جنوب غرب العاصمة ريكيافيك/ وسط تهديد من ثوران بركاني قبل أيام.
وتم إجلاء حوالي 3700 من السكان قبل أسبوع لأن نفق حمم بركانية يبلغ طوله نحو 15 كيلومترا يوجد أسفل جريندافيك تحت قاع البحر.
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