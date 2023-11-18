تهديد من ثوران بركاني .. السلطات الأيسلندية تجلي سكان جريندافيك لأجل غير مسمى



من المرجح ألا يستطيع سكان بلدة جريندافيك الأيسلندية التي تم إخلاؤها، ويهددها ثوران نفق حمم بركانية، العودة إلى منازلهم لوقت طويل.

ونقلت إذاعة "آر يو في" الأيسلندية عن فيدير رينيسون مدير إدارة الدفاع المدني السبت أن عدة منازل تعرضت لأضرار.

وأضاف رينيسون أن السكان يجب أن يستعدوا للعيش في أماكن أخرى في الشهور المقبلة بسبب استمرار عدم اليقين.

وعرضت قناة "سكاي نيوز" البريطانية لقطات مصورة من أعلى للموقع، تظهر فيها بوضوح صدوع على الأرض.

وصدر تحذير بشأن جريندافيك /نحو 40 كيلومترا جنوب غرب العاصمة ريكيافيك/ وسط تهديد من ثوران بركاني قبل أيام.

وتم إجلاء حوالي 3700 من السكان قبل أسبوع لأن نفق حمم بركانية يبلغ طوله نحو 15 كيلومترا يوجد أسفل جريندافيك تحت قاع البحر.







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