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بايدن: ينبغي أن تحكم السلطة الفلسطينية الضفة الغربية وقطاع غزة في نهاية المطاف

11/18/2023 3:01:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت إن السلطة الفلسطينية يجب أن تحكم في نهاية المطاف قطاع غزة والضفة الغربية بعد الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس).

وأضاف في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة مستعدة لإصدار حظر للتأشيرات على "المتطرفين" الذين يهاجمون المدنيين بالضفة الغربية.

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