شراكة بين هيئة دبي للطيران المدني وبلدية دبي خلال معرض دبي للطيران

وقعت هيئة دبي للطيران المدني اتفاقية شراكة استراتيجية مع بلدية دبي خلال فعاليات معرض دبي للطيران، وذلك تعزيزاً لأواصر التعاون المؤسسي في مجال التنسيق بشأن الموافقات على إنشاء أو تعلية المباني، والمنشآت والمرافق الأخرى، مثل (الرافعات البرجية، والإنارات التحذيرية، ومناطق إدارة النفايات، والمنشآت ضمن المنطقة الساحلية والقنوات المائية، والحدائق العامة والمحميات الطبيعية، ومثيلاتها)، وذلك من أجل تعزيز التعاون والشراكة بشكل يسهم في الحفاظ على أعلى مستويات أمن وسلامة الطيران المدني في إمارة دبي، وتنظيم الطائرات بدون طيار فيها أثناء ممارسة أنشطة الطيران الخاصة ببلدية دبي.



ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية كل من: داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، ومحمد عبدالله أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني.



وستوفر هذه الاتفاقية إطار عمل منهجي ومنظم للعمل المشترك يرسم إطار وحدود علاقة الشراكة بين الطرفين، بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويقدم قيمة مضافة، ويعزز فرص التقدم في تحقيق رؤيتهما وسعادة أصحاب المصلحة للطرفين، وذلك حسب المسؤوليات والمهمات الخاصة بهما كما حددتها القوانين والتشريعات السارية، وبصورة منهجية تحقق التكامل في الجهود وتضمن تجنب التداخل في المهمات أو الازدواجية فيها.

وقال محمد عبدالله أهلي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني: «إن هذه الاتفاقية ستعزز العمل المشترك والعلاقة القائمة بين الهيئة وبلدية دبي في مجال تحقيق التوازن بين التطور والنمو العمراني في دبي وبين الحفاظ على أمن وسلامة الطيران في مطارات دبي وضمان الحفاظ على سعة المجال الجوي لهذه المطارات لاستدامة النمو المطرد في قطاع الطيران المدني في الإمارة والدولة».

وأضاف محمد عبدالله أهلي: «ستوفر هذه الاتفاقية إطاراً منهجياً ومتكاملاً للتواصل بين الهيئة وبلدية دبي وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية على كل المستويات وتبادل البيانات وربط الأنظمة الإلكترونية والعمل المشترك لتحسين أداء العمليات المشتركة وتبسيط الإجراءات وتحقيق الربط الرقمي، إضافة إلى تبادل البيانات الخاصة بالرصد البيئي في مجال التأثيرات البيئية، مثل الانبعاث الكربوني والضجيج وجودة الهواء وغيرها، والتعاون في طرح المبادرات لاحتواء تأثيرها السلبي».

وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدية وهيئة دبي للطيران المدني، لتعزيز علاقات التواصل والتعاون الفعّال بين الطرفين، وتمكين جهودهما المستمرة في تبادل البيانات وتجهيز البنية التحتية اللازمة والداعمة، وتعزيز الكفاءة بما يرسخ تنافسية دبي العالمية وريادتها بوصفها نموذجاً عالمياً لمدن المستقبل.

وقال الهاجري: «ستعزز الاتفاقية جهود بلدية دبي في دعم دور الهيئة وتوفير ما تحتاجه من بيانات ومعلومات جيومكانية داعمة لعمليات الطرفين، إضافة إلى تنظيم كل الأنشطة المتعلقة بهذا المجال الحيوي».

من جانبه، قال أحمد علي بالقيزي، المدير التنفيذي لقطاع سلامة وبيئة الطيران في هيئة دبي للطيران المدني: «إنه بناءً على قانون أمن وسلامة الأجواء في إمارة دبي رقم (7) الصادر في عام 2015، فهذه الاتفاقية تأتي بوصفها ركيزة أساسية للتعاون بين هيئة دبي للطيران المدني وبلدية دبي للمحافظة على سلامة المجال الجوي في إمارة دبي وإنشاء حقوق الارتفاق الجوي. وضمان الالتزام بالارتفاعات المحددة للأبراج والمنشآت ورافعات البناء».

وأشار إلى أن الاتفاقية ستمكن الهيئة من توفير مخطط مُحدّث بانتظام للمجال الجوي للإمارة، تحدد فيه الحدود القصوى للارتفاعات المصرح بها وتقديمه إلى البلدية، والتنسيق المستمر بينهما بشأن رصد أية تجاوزات على أرض الواقع عن الارتفاعات المصرح بها من فرق التفتيش، وتنفيذ الإجراءات المناسبة حيال تصويب أوضاعها وتبادل المعلومات بين الطرفين بهذا الشأن لضمان استدامة أمن وسلامة الطيران المدني.

سيؤكد هذا التعاون المشترك قدرة الهيئة على التصريح بالأنشطة المتعلقة بالطيران المدني في إمارة دبي، والإشراف والرقابة على الأنشطة التي تؤثر على أمن وسلامة الأجواء فيها، وتحقيق والإشراف والرقابة عليها، والمضي قدماً نحو تحقيق توجهاتها الاستراتيجية ورؤيتها الطموحة لتصبح دبي مطاراً للعالم.