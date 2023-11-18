جون كيلي الرئيس الإقليمي للشركة: رولز-رويس تسجل مبيعات قياسية خلال 2023

قال جون كيلي ، الرئيس الإقليمي لشركة رولز-رويس

أن الشركة ستسجل مبيعات قياسية خلال 2023 ، مشيراً الى أن العام الجاري كان واحدًا من أقوى الأعوام التي شهدناها، إن سوق طائرات الهيكل العريض مزدهر للغاية وقد شهدنا قدرًا هائلاً من نشاط المبيعات.

وأكد كيلي أن محرك ترينت إكس دبليو بي يعد محرك الطيران الأكثر كفاءة في العالم في الخدمة وهو يدعم شركات الطيران في تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها.

وعن طائرات إيرباص أيه350 ومحركات رولز-رويس ترينت إكس دبليو بي قال كيلي أكدنا مراراً أن هذه المحركات مزيج ناجح وقد اختار أكثر من 56 عميلاً طلب تشغيل الطائرة التي أصبحت معيارًا قياسياً لصناعتنا فيما يتعلق بالكفاءة والموثوقية.



ويعد محرك أيه350-900 إكس دبليو بي-84 أفضل محرك متوفر عندما تنظر إلى الكفاءة والمتانة والموثوقية. وهو دليل على أننا نواصل تصميم وتطوير أفضل المحركات على مستوى الصناعة. وقد صرّحت أيرباص بذلك أيضاً.

ويعد محرك ترينت إكس دبليو بي-97 المحرك الوحيد عالي الدفع من الجيل الجديد في الخدمة، وقد أثبت موثوقيته ومتانته على مدار 5 سنوات من الخدمة وأكثر من 2 مليون ساعة طيران للمحرك - ومن المقرر أن يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 5 ملايين ساعة بحلول عام 2025.

ولدينا دفتر طلبات قوي مع شركات طيران مثل إيفا، والخطوط الجوية الفرنسية، والخطوط الهولندية (كيه إل إم)، والخطوط الجوية الهندية، حيث اختارت جميعها مزيجًا من محركات ترينت إكس دبليو بي-84 وترينت إكس دبليو بي-97 - لذلك نحن واثقون من أن هذا المنتج يتمتع بآفاق جيدة للمستقبل. كما تم اختيار المحرك مؤخرًا لتشغيل مشروع كانتاس صن رايز (سيدني إلى لندن/نيويورك) - وهي ثاني أطول رحلة طيران مجدولة في العالم.



كما أننا نواصل أيضًا تحسين محركاتنا والاستثمار فيها طوال عمرها الافتراضي، ولا يعد محرك إكس دبليو بي-97

الموجود على طائرة ايه350-1000 استثناءً. فهو محرك جيد وسنستمر في ضمان تحسينه بينما نتطلع إلى إمكانية دمج بعض التقنيات الجديدة من برنامج ألترافان التجريبي.

مبيعات 2023

وقال كيلي لقد كان العام الجاري واحدًا من أقوى الأعوام التي شهدناها، إن سوق طائرات الهيكل العريض مزدهر للغاية وقد شهدنا قدرًا هائلاً من نشاط المبيعات.



وأضاف ، تشمل أبرز الطلبيات شركة أفولون لشراء 40 محركاً من طراز ترينت 7000، والخطوط الجوية الفلبينية لشراء 18 محرك ترينت إكس دبليو بي-97 والخطوط الجوية الهندية لشراء 68 محركًا من طراز ترينت إكس دبليو بي-97 و12 محركاً من طراز ترينت إكس دبليو بي-84.

وعن كيفية إدارة رولز-رويس للمشكلات التي تعرضت لها الشركات المصنعة للطائرات بسبب مشكلات متانة المحرك، وتوافر سعة الصيانة والإصلاح والعمرة وقطع الغيار

قال : كانت هذه مشكلات صعبة في جميع قطاعات الصناعة ونعمل باستمرار على معالجتها. وكجزء من التزامنا بالتحسين المستمر لأداء محركاتنا، فقد استثمرنا بكثافة في التكنولوجيا الجديدة لمحركات ترينت 1000 تي إي إن وترينت 7000 التي تعمل على تشغيل طائرات بوينغ 787 دريملاينر وإيرباص أيه330نيو على التوالي.

وتابع: لقد طرحنا مؤخرًا حزمة جديدة لتعزيز المتانة لمحركات ترينت 7000، والتي تتضمن شفرة توربينية عالية الضغط مُعاد تصميمها (HPTB)، مما يعمل على تحسين المتانة وبالتالي مضاعفة الوقت الذي يقضيه المحرك على الجناح (من دون الاضطرار لفكه).

وأكد كيلي : اعتماد حزمة تحسين المتانة لمحركات ترينت 7000 في أغسطس 2022 وهي الآن معيار الإنتاج القياسي،

وقد كانت الخطوط الجوية الكويتية أول عميل يقوم بتشغيل المعيار الجديد لمحركات ترينت 7000. كما سيستفيد العملاء الذين يمتلكون محركات تسبق تقديم حزمة تعزيز المتانة، حيث سيتم تركيب الحزمة عند أول عملية تجديد كاملة مجدولة لمحركهم بموجب برنامج العناية الشاملة توتال كير.



وقال كيلي : يمتلك أكثر من 20% من الأسطول الآن الحزمة الجديدة، ومعظمها من عمليات تسليم جديدة ولكننا بدأنا مؤخرًا ترقية المحركات القديمة التي بدأت الآن في إجراء أول تجديدات كاملة لها.

وأوضح كيلي أن الحزمة الجديدة ستكون متاحة أيضًا على محركات ترينت 1000 تي إي إن اعتبارًا من عام 2025 ، مشيرا غلى العمل بشكل وثيق مع بوينغ للحصول على شهادة اعتماد على مستوى الطائرات من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) الأمريكية - كجزء من هذا العمل. ولقد بدأت بالفعل اختبارات الطيران للشفرة الجديدة.

وفيما يتعلق بالصيانة والإصلاح والعمرة، قال كيلي : لدينا شبكة العناية بترينت (Trent Care Network) المتطورة، والمكونة من مزيج من المواقع المملوكة بالكامل والمشاريع المشتركة ومراكز الصيانة المعتمدة وورشات الصيانة المملوكة من قبل العملاء، ومع نمو أسطولنا، فإننا نعلم أن عدد زيارات ورشات الصيانة سوف تزداد أيضًا . نحن نواصل النظر في كيفية تطوير تلك الشبكة.

واضاف، مستمرون في تحسين أداء محركاتنا الموجودة في الخدمة حالياً، كما ترون مع التحسينات في محركي ترينت 7000 وترينت 1000.

وبالانتقال إلى وقود الطيران المستدام، أعلنا في معرض دبي للطيران 2023 استكمال برنامج توافق محركات طائراتنا المدنية قيد الإنتاج مع وقود الطيران المستدام بنسبة 100%.

وهذا يفي بالالتزام الذي قامت الشركة بالتعهد به في عام 2021 لإثبات عدم وجود عوائق تقنية أمام استخدام وقود الطيران المستدام بنسبة 100% في المحركات.

لقد أصبحنا أول شركة مصنعة للمحركات النفاثة تؤكد علناً أن جميع محركاتها قيد الإنتاج للطائرات طويلة المدى وطائرات رجال الأعمال متوافقة مع وقود الطيران المستدام بنسبة 100%، وهذا إنجاز مهم لكل من رولز رويس وصناعة الطيران ككل.

بالإضافة إلى ذلك، نحن فخورون بتشغيل أول رحلة طيران عبر المحيط الأطلسي باستخدام وقود الطيران المستدام بنسبة 100% لاحقاً هذا الشهر عندما ستقوم طائرة بوينغ 787 تابعة لفيرجن أتلانتيك برحلة طيران بمحرك ترينت 1000 من لندن إلى نيويورك.

وفيما يتعلق بأنظمة الدفع الجديدة، إذا تحولنا للحديث عن الهيدروجين، فقد قطعنا بعض الخطوات الهائلة للأمام من خلال شراكتنا مع إيزي جيت.

إن الطموح العام الذي نتشاركه هو أن نكون في طليعة تطوير تكنولوجيا محركات احتراق الهيدروجين القادرة على تشغيل مجموعة من الطائرات، بما في ذلك الطائرات ذات الهياكل الضيقة، اعتبارًا من منتصف ثلاثينيات القرن الحالي فصاعدًا.