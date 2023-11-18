«جيتكس» تفتتح مبنى الطيران الخاص الجديد في مطار البطين

أعلنت شركة «جيتكس» على هامش فعاليات معرض دبي للطيران 2023 عن افتتاح مبناها الجديد للطيران الخاص في مطار البطين للطيران الخاص في قلب العاصمة أبوظبي، بالتزامن مع موعد انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا-1.



وبعد الانتهاء من أعمال التحديث والترقية، يستفيد مبنى الطيران الخاص الجديد من المكانة المتميزة لمطار البطين للطيران الخاص، بصفته المطار الوحيد على مستوى المنطقة المخصص لإقلاع وهبوط الطائرات الخاصة.



ويضمن مطار البطين للطيران الخاص، الذي يمتاز بموقعه الاستراتيجي في قلب مدينة أبوظبي وارتباطه بكل الطرق الداخلية الرئيسية، للمسافرين سرعة وسهولة الوصول إلى الوجهات المالية والسياحية والترفيهية الرئيسية في أبوظبي.

وبفضل خدمة معاملات الهجرة والجوازات والجمارك المتوفرة مباشرة في الموقع، يضمن هذا المبنى للمسافرين تجربة سفر سريعة وسلسة عند مغادرة أبوظبي أو الوصول إليها على حد سواء.



وقال عادل مارديني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جيتكس» للطيران الخاص: «يُعد افتتاح مبنى «جيتكس» للطيران الخاص في أبوظبي إنجازاً بارزاً، وتأكيداً على التزامنا بالتوسع والنمو على مستوى المنطقة».

تجدر الإشارة إلى أن مطار البطين للطيران الخاص هو واحد من خمسة مطارات تحت إدارة وتشغيل شركة «مطارات أبوظبي».



من جانبها، قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لشركة «مطارات أبوظبي»: «تسهم أعمال التحديث والترقية في مبنى كبار الشخصيات في مطار البطين للطيران الخاص في الارتقاء بالخدمات الفاخرة التي نقدمها للمسافرين عبر «مطارات أبوظبي»، ونؤكد التزامنا بتطوير أصولنا وتوفير خدمة بأعلى معايير الجودة والتميز لعملائنا».

وفي عام 2022، تم الانتهاء من أعمال التوسعة في مطار البطين للطيران الخاص، والتي تضمنت تجديد وتوسيع المدرج الحالي والبالغ طوله 3.2 كيلومترات لاستيعاب الطائرات ذات الجسم العريض، فضلاً عن ترقية أنظمة الإضاءة الأرضية وتحديث اللافتات والمساحات الخارجية، بما يتوافق مع أعلى معايير السلامة والامتثال والاعتمادات الدولية في هذا الخصوص. ويمكن أن تستوعب مرافق ساحة المطار والعنابر حيث مربض الطائرات ما يصل إلى 50 طائرة، مع توفير مجموعة واسعة من خدمات المناولة الأرضية.



