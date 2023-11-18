عبد الله بن زايد ووزيرة خارجية هولندا يبحثان جهود تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، مع هانكي برونز سلوت، وزيرة خارجية هولندا، التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وجهود تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في غزة.
كما بحث سموه ووزيرة خارجية هولندا الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع وحماية أرواح كل المدنيين من تداعيات الأزمة الراهنة، وناقشا أهمية دخول المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين على نحو آمن ومستدام.
وأشار سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، والعمل بشكل مكثف من أجل توفير الدعم الإنساني اللازم لأهالي غزة على مختلف الصُّعُد بشكل مستدام.
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