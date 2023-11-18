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عبد الله بن زايد ووزيرة خارجية هولندا يبحثان جهود تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة

11/18/2023 3:00:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، مع هانكي برونز سلوت، وزيرة خارجية هولندا، التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وجهود تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في غزة.

كما بحث سموه ووزيرة خارجية هولندا الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع وحماية أرواح كل المدنيين من تداعيات الأزمة الراهنة، وناقشا أهمية دخول المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين على نحو آمن ومستدام.

وأشار سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، والعمل بشكل مكثف من أجل توفير الدعم الإنساني اللازم لأهالي غزة على مختلف الصُّعُد بشكل مستدام.

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