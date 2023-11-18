الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 6 من جنوده وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة في غزة

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل 6 جنود إسرائيليين وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة بقطاع غزة.

من جهة أخرى أعلنت حكومة حركة حماس السبت أن 12300 شخص قتلوا في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من اكتوبر.

وبين القتلى الذين تم إحصاؤهم الى الآن اكثر من خمسة آلاف طفل و3300 امرأة، بحسب الحكومة. كذلك، وأسفر القصف عن إصابة نحو ثلاثين الف شخص.

وأعلنت كتائب القسام التابعة لحركة حماس عن فقدان الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية الأسرى الإسرائيليين، وأشار إلى أن مصير الأسرى لا يزال مجهولا حتى الآن.

وقال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم الكتائب: "فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى للعدو، ومصير الأسرى والآسيرين لا يزال مجهولا".

من جهة أخرى قال أبوعبيدة: "أوقعنا قوة راجلة لجيش الاحتلال في كمين وفجرنا فيها عبوة ناسفة جنوب غرب غزة".

وأضاف: "دمرنا وأعطبنا منذ صباح اليوم 17 آلية لجيش الاحتلال في شمال غرب وجنوب غزة".

وأبلغت إسرائيل الوسطاء القطريين في وقت متأخر من أمس الجمعة أنها ترفض تماما صفقة تبادل الأسرى المحدثة مع "حماس"، والتي تشمل إطلاق سراح 50 رهينة إسرائيليا محتجزين في غزة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، قد أعلن أن لدى "حماس" 230 أسيرا.