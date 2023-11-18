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أعيدوهم الآن .. مسيرة احتجاجية لأهالي الرهائن تصل مقر نتانياهو

11/18/2023 3:00:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصلت مسيرة احتجاجية راجلة لأهالي الرهائن الذين خطفتهم حماس في هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر إلى القدس السبت لحث الحكومة على بذل مزيد من الجهود لإعادتهم.

وانطلقت المسيرة من تل أبيب الثلاثاء. وبعدما قطع آلاف المشاركين مسافة 60 كلم سيرا، وصلوا السبت الى مقر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في القدس، وهم يحملون لافتات كتب عليها "أعيدوهم إلى بيوتهم الآن"، إضافة الى أعلام إسرائيلية وصور للرهائن.

وخلال الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة (حماس) على أراضي الدولة العبرية الشهر الماضي، تم أخذ نحو 240 شخصا بينهم أجانب، رهائن ونقلوا الى داخل قطاع غزة.

وتحمّل عائلات الرهائن الحكومة مسؤولية عدم تزويدهم بتفاصيل حول جهود الافراج عن أحبائهم. ومن المقرر أن تلتقي مع عضوي حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس وغادي آيزنكوت.

وتأسس منتدى عائلات الرهائن في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنته حماس وقتل خلاله حوالي 1200 شخص غالبيتهم من المدنيين وقضى معظمهم في اليوم الأول للهجوم، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وتوعّدت الدولة العبريّة بـ"القضاء" على حماس. وهي تشنّ منذ الهجوم حملة قصف جوّي ومدفعي كثيف في غزة، وبدأت بعمليّات برّية اعتبارا من 27 أكتوبر، ما تسبّب بمقتل أكثر من 12 ألف شخص في قطاع غزّة غالبيّتهم مدنيّون وبينهم خمسة آلاف طفل، وفق أحدث حصيلة لحكومة حماس.

وقال أحد منظمي المسيرة بوفال هاران الذي قُتل والده واحتجزت والدته وستة آخرون من أفراد عائلته منذ يوم الهجوم، إن أقارب الرهائن يريدون "مواجهة" أعضاء الحكومة الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه عثر في مبنى محاذٍ للمستشفى على جثّة الجندية نوعاه مارسيانو (19 عاما) التي كانت رهينة لدى حماس وسبق وأعلن مقتلها. وهي جثّة ثاني رهينة يعلن الجيش العثور عليها في قطاع غزّة في أقلّ من 24 ساعة، إذ أعلن مساء الخميس أنه عثر قرب مستشفى الشفاء أيضا على جثّة الرهينة يهوديت فايس البالغة 65 عاما.


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