سي إن إن تشكك في رواية إسرائيل بشأن مجمع الشفاء في غزة

ذكر موقع سكاي نيوز عربية أن تحليلاً

أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية

خلص إلى أن الجيش الإسرائيلي "ربما نقل أو أعاد ترتيب الأسلحة في مستشفى الشفاء قبل قدوم الصحفيين".

وكان الجيش الإسرائيلي نشر، يوم 15 نوفمبر، مقطع فيديو، يظهر جولة على أسلحة حماس، التي تم العثور عليها في مستشفى الشفاء.

وقالت "سي إن إن" إن الفيديو يظهر "أسلحة أقل في المستشفى مقارنة مع الفيديوهات اللاحقة، التي صورتها عدسات الصحفيين".

وأضافت: "يشير هذا الأمر إلى أنه ربما تم نقل الأسلحة أو وضعها هناك قبل وصول أطقم الأخبار".

وقارنت "CNN" اللقطات، التي نشرها الجيش الإسرائيلي على الإنترنت، مع اللقطات التي التقطتها قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، التي مُنحت حق الوصول إلى الموقع في الساعات التالية.

وجرى تصوير الفيديو الأول في حدود الساعة 13:18، أما مراسل "فوكس نيوز" فقد حل بعين المكان بحلول منتصف الليل.

وذكرت "سي إن إن": "أظهر مراسل فوكس نيوز بندقيتين من طراز AK-47، لكن فيديو الجيش الإسرائيلي الذي تم تصويره في وقت سابق يظهر بندقية واحدة فقط من هذا الطراز".

وتابعت: "من غير الواضح من أين جاء السلاح الثاني من طراز AK-47، ولماذا لم يظهر في مقطع الجيش الإسرائيلي الأول".

وأوضحت: "من الممكن أنه تمت إزالة الأسلحة من مكان الحادث أو استبدالها قبل وصول أطقم الأخبار".

وتواصلت "CNN" مع الجيش الإسرائيلي للحصول على توضيحات بشأن ما وصفته بـ"التناقض الواضح"، لكنها لم تتلق ردا.