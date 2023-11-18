المريض النفسي نتنياهو: سنواصل الحرب حتى القضاء على حماس

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المريض النفسي بنيامين نتنياهو ، مساء السبت ، سنواصل الحرب حتى القضاء على حماس
وتابع : رأيت اليوم مسيرة عائلات الأسرى المحتجزين، وأقول لهم إنني أسير معهم.
واضاف المريض نتنياهو: طلبت أن أجمع عائلات المخطوفين مع مجلس الحرب لأريهم ما نقوم به
واردف :
طلبوا منا عدم دخول غزة أو مستشفى الشفاء ووقف إطلاق النار ورفضنا
وقال المريض نتنياهو: هناك ضغوط دولية علينا في الأسابيع الأخيرة لوقف إطلاق النار
واضاف المريض نتنياهو: لم يكن أمامنا خيار لتزويدنا بالوقود، لأننا نرفض الأشياء العظيمة حقًا، ونتلقى أيضًا أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية.
واشار نتنياهو الى ان الولايات المتحدة والعالم يمارسون ضغوطا عظمية علينا لكننا نصدها وسنواصل الحرب
MENAFN18112023000151011027ID1107450642
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.