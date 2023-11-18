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المريض النفسي نتنياهو: سنواصل الحرب حتى القضاء على حماس

11/18/2023 3:00:13 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المريض النفسي بنيامين نتنياهو ، مساء السبت ، سنواصل الحرب حتى القضاء على حماس

وتابع : رأيت اليوم مسيرة عائلات الأسرى المحتجزين، وأقول لهم إنني أسير معهم.

واضاف المريض نتنياهو: طلبت أن أجمع عائلات المخطوفين مع مجلس الحرب لأريهم ما نقوم به

واردف :
طلبوا منا عدم دخول غزة أو مستشفى الشفاء ووقف إطلاق النار ورفضنا

وقال المريض نتنياهو: هناك ضغوط دولية علينا في الأسابيع الأخيرة لوقف إطلاق النار

واضاف المريض نتنياهو: لم يكن أمامنا خيار لتزويدنا بالوقود، لأننا نرفض الأشياء العظيمة حقًا، ونتلقى أيضًا أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية.

واشار نتنياهو الى ان الولايات المتحدة والعالم يمارسون ضغوطا عظمية علينا لكننا نصدها وسنواصل الحرب


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