الفاشي غانتس: مطلوب منا قرارات صعبة

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- Khaberni) خبرني - قال الوزير الصهيوني في حكومة الحرب الفاشي بيني غانتس ، يجب ان تكون لدينا مسؤولية ومطلوب منا قرارات صعبة تتطلب توافقا لأجل الشرعية الداخلية والخارجية.
وتابع أدعم كل من يعمل في قيادة الحرب.
واضاف الفاشي غانتس
ان الحرب ستستمر بقوة كبيرة وبعدها سيكون هناك سلام وأمن.
واردف : التقيت عائلات الأسرى اليوم وجميعا كمجلس حرب والجميع نقوم بما يلزم لإعادتهم.
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