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الفاشي غانتس: مطلوب منا قرارات صعبة

11/18/2023 3:00:13 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال الوزير الصهيوني في حكومة الحرب الفاشي بيني غانتس ، يجب ان تكون لدينا مسؤولية ومطلوب منا قرارات صعبة تتطلب توافقا لأجل الشرعية الداخلية والخارجية.

وتابع أدعم كل من يعمل في قيادة الحرب.

واضاف الفاشي غانتس
ان الحرب ستستمر بقوة كبيرة وبعدها سيكون هناك سلام وأمن.

واردف : التقيت عائلات الأسرى اليوم وجميعا كمجلس حرب والجميع نقوم بما يلزم لإعادتهم.

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