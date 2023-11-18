نتنياهو: لا توجد حتى الآن أى صفقة للإفراج عن المحتجزين فى غزة

MENAFN - Youm7) قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا توجد حتى الآن أي صفقة للإفراج عن المحتجزين في غزة

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال مؤتمر نقلته قناة القاهرة الإخبارية، "طلبت أن أجمع عائلات المحتجزين مع مجلس الحرب، مضيفا أن هناك ضغوطا دولية علينا في الفترة الأخيرة".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يقود مع زملائه جهودا للحفاظ على دعم واشنطن، مؤكدا أنه من المهم استمرار الدعم الدولى لنا لاستمرار عمليتنا بغزة.



