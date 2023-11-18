نتنياهو: لا توجد حتى الآن أى صفقة للإفراج عن المحتجزين فى غزة

(MENAFN
- Youm7) قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا توجد حتى الآن أي صفقة للإفراج عن المحتجزين في غزة
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال مؤتمر نقلته قناة القاهرة الإخبارية، "طلبت أن أجمع عائلات المحتجزين مع مجلس الحرب، مضيفا أن هناك ضغوطا دولية علينا في الفترة الأخيرة".
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يقود مع زملائه جهودا للحفاظ على دعم واشنطن، مؤكدا أنه من المهم استمرار الدعم الدولى لنا لاستمرار عمليتنا بغزة.
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