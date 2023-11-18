محافظ مطروح يقرر تعطيل الدراسة غداً بسبب تقلبات الطقس

MENAFN - Youm7) قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعطيل الدراسة غدا الأحد، بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية، حرصا على سلامة الطلاب، وذلك نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية، بأن تشهد محافظة مطروح والسواحل الشمالية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

جاء ذلك بعد أن شهدت مدينة مرسى مطروح، مساء اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة، مصحوبة بأضواء البرق، بشكل مفاجئ حيث لم تكن الأجواء توحي بسقوط أمطار، قبل أن أن تهب موجة رياح صاحبها سقوط المطر، مع انخفاض في درجات الحرارة، ويأتي ذلك في ظل رفع محافظة مطروح لحالة الطوارئ، للتعامل مع آثار التقلبات الجوية، المتوقع خلال الفترة المقبلة

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وتشهد حاليًا عدد من مناطق حافظة مطروح سقوطا للأمطار التي تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، مع تراكم السحب الكثيفة، وسطوع أضواء البرق في السماء من حين لأخر.

وتعد هذه أجواء لأهالي مطروح، الذين يتمنون سقوط أمطار الخير، التي تعد المصدر الرئيسي للحياة والزراعة في الصحراء خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.

يأتي ذلك بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ على مستوى المحافظة، وانتشار فرق الطوارئ بالمناطق المختلفة، حيث أعلنت

محافظة مطروح، عن رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار، وإزالة تجمعات المياه، من المناطق المختلفة، أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن والحماية المدنية