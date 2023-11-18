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السفيرة ليلى بهاء الدين: قصف مدرسة الأونروا رسالة بعدم احترام المهمات الأممية

11/18/2023 2:27:58 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت السفيرة ليلى بهاء الدين، أن تعمد قصف القوات الإسرائيلية لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فى جباليا شمال غزة؛ والذى أدى لسقوط العديد من الضحايا من أبناء شعب فلسطين؛ يعد رسالة واضحة من دولة الاحتلال بعدم احترامها للمهمات الإنسانية والإغاثية التى تقدمها الأمم المتحدة للنازحين.

ونبهت السفيرة ليلى بهاء الدين - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط، اليوم /السبت/ - إلى أن قصف واستهداف الملاذ الآمن للمدنيين الفارين من الموت والحرب؛ يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والقوانين الإنسانية، ويتطلب وقفة حاسمة وردًا قويًا من الأطراف الدولية ذات التأثير، محذرة من أن غض الطرف عن تلك الجرائم يهدد مصداقية المجتمع الدولي.


وقالت إنه آن الآوان لكى يتحرك مجلس الأمن، المعنى بالسلم والأمن بالعالم؛ لوقف تلك الحرب اللا إنسانية؛ التى أودت بحياة الآلاف من الأبرياء دون ذنب، مضيفة أن استمرار هذا المجلس فى التقاعس عن تحمل مسئوليته يتسبب فى إراقة مزيد من دماء الأطفال والنساء بقطاع غزة.


وشددت مساعد وزير الخارجية الأسبق، على ضرورة محاسبة القادة الاسرائيليين، قتلة الأطفال والنساء ومرتكبى الجرائم ضد الإنسانية، أمام المحكمة الجنائية الدولية، وعدم إفلاتهم من العقاب حتى تشعر شعوب العالم بالأمان والمصداقية تجاه المؤسسات الدولية التى تحمى و تدافع عن حقوق الإنسان.


وحذرت من أن استمرار المذابح والانتهاكات الإسرائيلية الصارخة ضد المدنيين فى قطاع غزة؛ سيؤدى إلى مزيد من العنف والقتل والدمار؛ وينذر بجر أطراف أخرى إلى النزاع الأمر الذى يهدد استقرار المنطقة و الأمن والسلم الدوليين.







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