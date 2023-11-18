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اليمن يدين جريمة الاحتلال الإسرائيلى فى مدرسة الفاخورة

11/18/2023 2:27:58 PM
(MENAFN- Youm7) أعربت وزارة الخارجية اليمنية عن إدانتها الشديدة لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة الفاخورة بشمال قطاع غزة، والذي أسفر عن 200 شهيد وعشرات المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني. وفق "سبأ" .

وأشارت الخارجية في بيان لها، إلى أن الاستمرار في قصف المنشآت المدنية بما فيها المستشفيات والمدارس ومراكز النزوح، دون رادع يمثل سابقة في تجاهل القانون الدولي الإنساني وخرق فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية، وجريمة حرب يجب تقديم مرتكبيها للعدالة.

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى وضع حد لإراقة الدماء وإرهاب الشعب الفلسطيني والعمل على إيقاف ذلك، بشكل فوري، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية وإنهاء هذه المعاناة.







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