الأقمار الصناعية ترصد كارثة 2023 فى غزة بلقطات للنازحين الفلسطينيين.. صور

MENAFN - Youm7) التقطت الأقمار الاصطناعية، صورا لحشود ضخمة من الفلسطينيين النازحين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وظهر في الصور مئات الفلسطينيين المتوجهين جنوبا في ظل تواصل القصف الإسرائيلي على شمال القطاع وتحديد الجيش الإسرائيلي لأوقات محددة يسمح فيها العبور نحو الجنوب عبر شوراع محددة أيضا.

غزةوازدادت المخاوف حيال تدهور الوضع الإنساني فى غزة لا سيما أن من نزحوا نحو الجنوب سيجبرون على النزوح مرة أخرى.ووفق تقارير أممية، فقد نزح حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني من منازلهم في شمال قطاع غزة باتجاه الجنوب خلال الشهر الجاري، تحت القصف الإسرائيلي الشديد.وأعادت مشاهد "طوابير النازحين على مرمى البصر" للأذهان ما حدث عام 1948 حيث اضطر آلاف الفلسطينيين لترك مناطقهم، وتشمل أحداث نكبة 1948، سيطرة إسرائيل على معظم أراضي فلسطين، وتحويل ما يربو على 750 ألف فلسطيني إلى لاجئين.صور توضح النزوح فى غزةوكان وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر قد وصف الأسبوع الماضي ما يحدث في غزة من عملية نزوح للسكان إلى جنوب القطاع بأنه «نكبة غزة»، وهو ما يعزز معتقدات ومخاوف كثيرين من الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك منازلهم، ومن أنه لن يسمح لهم بالعودة كما حدث لأسلافهم في حرب عام 1948.صور بالأقمار الصناعية لقطاع غزة





قطاع غزة تحت القصف



