وزير خارجية الأردن يبدأ غدا جولة إلى عواصم عدد من الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن

MENAFN - Youm7) يبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أيمن الصفدى، يوم غدٍ /الأحد/، جولة وزارية إلى عواصم عدد من الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، فى سياق انطلاق أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية، والمستهدفة بلورة تحرك دولى لوقف الحرب المستعرة على غزة.

وأوضح الناطق الرسمى باسم الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة أن اللجنة الوزارية التى شكلت بموجب قرار القمة العربية الإسلامية التى استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة الأسبوع الماضي، تضم وزراء خارجية كل من: الأردن، مصر، قطر، تركيا، إندونيسيا، ونيجيريا، وفلسطين، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وتبدأ جولتها يوم غدٍ الأحد ووجهتها الأولى هى الصين.



وقال القضاة، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية مساء اليوم /السبت/، إن أعضاء اللجنة سيلتقون كبار المسؤولين ووزراء الخارجية فى الدول التى ستشملها الزيارة، بهدف حشد الدعم الدولى اللازم لإطلاق تحرك دولى فورى وفاعل لوقف هذه الحرب المستعرة على غزة، وإيصال الصورة الحقيقية للمعاناة والكارثة الإنسانية التى تنتجها هذه الحرب، وتعرية الجرائم الإسرائيلية الوحشية بحق المدنيين الفلسطينيين، والاعتداءات المتكررة والمتواصلة على الأعيان المدنية وخاصة دور العبادة والمستشفيات.