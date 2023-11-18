أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية بحضور وزير العدل

(MENAFN
- Youm7) شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار محمد شوقي النائب العام، اليوم السبت، مراسمَ أداء أعضاء النيابة العامة الجدد -المعينين بموجب القراريْن الجمهورييْن رقميْ 431، 432 لسنة 2023- اليمينَ القانونية لبدء مباشرة العمل القضائي.
كما شهد المراسم أيضًا، المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من أعضاء المجلس، وهم كل من: المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار عبد العزيز طنطاوي نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد حماد رئيس محكمة استئناف طنطا، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، في حضور لفيف من قادة النيابة العامة والوزارة.
مراسم حلف اليمين
وزير العدل والنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى
وزير العدل والنائب العام
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