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أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية بحضور وزير العدل

11/18/2023 2:27:54 PM
(MENAFN- Youm7) شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار محمد شوقي النائب العام، اليوم السبت، مراسمَ أداء أعضاء النيابة العامة الجدد -المعينين بموجب القراريْن الجمهورييْن رقميْ 431، 432 لسنة 2023- اليمينَ القانونية لبدء مباشرة العمل القضائي.

كما شهد المراسم أيضًا، المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من أعضاء المجلس، وهم كل من: المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار عبد العزيز طنطاوي نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد حماد رئيس محكمة استئناف طنطا، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، في حضور لفيف من قادة النيابة العامة والوزارة.


مراسم حلف اليمين

وزير العدل والنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى

وزير العدل والنائب العام








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