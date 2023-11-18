تعرف على مشاريع مد خطوط السكة الحديد وربطها بالموانئ والمناطق الصناعية

تمد

وزارة النقل ، عددا من خطوط السكة الحديد للربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية بالموانئ البحرية والمصانع فى المناطق الصناعية، لتعظيم الاستفادة من فرص الاستثمار، بهدف زيادة الاستثمارات والتصدير وتعزيز حركة التصنيع المحلى وتوفير مستلزمات الإنتاج وضمان فعالية حركة التجارة.







وفى النقاط التالية نوضح أهم مشاريع الربط الجارى تنفيذها.







انشاء وصلة خط سكة من السادات لكفر داوود بطول 35 كيلو لربط الميناء الجاف والمنطقة الصناعية بالسادات بالمنوفية.

إنشاء وصلة فى المناشى بـ 6 أكتوبر بطول 60 كيلو من خط القاهرة / اسكندرية للربط مع ميناء الاسكندرية والقبارى.

إنشاء وصلة سكة حديد لميناء جرجوب البحرى تبلغ 40 كم لربطه بخط سكة حديد الإسكندرية/ مطروح/ السلوم.



إنشاء وصلة 62 كم من الروبيكى إلى بلبيس لربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان.



يتم ربط العاشر من رمضان والروبيكى مع خط سكك حديد القاهرة/ السويس.



يجرى ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان وبلبيس مع سكك حديد السويس لميناء السخنة وسكك حديد بلبيس/ الإسماعيلية/ بورسعيد لميناء بورسعيد.





