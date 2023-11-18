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اتحاد الجمعيات الأهلية يعلن تأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

11/18/2023 2:27:54 PM
(MENAFN- Youm7) عقد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد اجتماعا مع رؤساء مجالس الاتحادات النوعية المركزية والإقليمية في جميع المحافظات، وتم الاتفاق على تأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لموقفه الوطنى والشجاع في التعامل مع القضية الفلسطينية ودعمه لأشقائنا في فلسطين ومواقفه الثابتة بشأن عدم التهجير القصرى للأخوة الفلسطينيين إلى سيناء .



وأكد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى بيان اليوم على ضرورة المشاركة فى الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية بما يليق بمكانة مصر وإمكانياتها الإقليمية على مستوى العالم معلنا عن إطلاق مبادرة " انزل شارك مصر الأهم " ومناشدة جميع المقيدين في الجداول الانتخابية في ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم الانتخابي في أيام 10-11- 12 ديسمبر 2023 دعماً لاستقرار وأمن وسلامة الدولة المصرية .












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