اتحاد الجمعيات الأهلية يعلن تأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

(MENAFN
- Youm7) عقد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد اجتماعا مع رؤساء مجالس الاتحادات النوعية المركزية والإقليمية في جميع المحافظات، وتم الاتفاق على تأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لموقفه الوطنى والشجاع في التعامل مع القضية الفلسطينية ودعمه لأشقائنا في فلسطين ومواقفه الثابتة بشأن عدم التهجير القصرى للأخوة الفلسطينيين إلى سيناء .
وأكد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى بيان اليوم على ضرورة المشاركة فى الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية بما يليق بمكانة مصر وإمكانياتها الإقليمية على مستوى العالم معلنا عن إطلاق مبادرة " انزل شارك مصر الأهم " ومناشدة جميع المقيدين في الجداول الانتخابية في ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم الانتخابي في أيام 10-11- 12 ديسمبر 2023 دعماً لاستقرار وأمن وسلامة الدولة المصرية .
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