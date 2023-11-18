الصليب الأحمر الكندى يقدم 71 مولدا كهربائيا لأوكرانيا

MENAFN - Youm7) سلمت جمعية الصليب الأحمر الكندي، 71 مولدًا كهربائيا وأربع غلايات معيارية إلى منطقة تشيركاسى فى أوكرانيا.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى تشيركاسي، إيهور تابوريتس، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم /السبت/ إنه "بمساعدة جمعية الصليب الأحمر الكندي، تلقينا أيضًا 71 مولدًا بقدرات مختلفة لمنشآت البنية التحتية لدينا، وأربع غلايات معيارية".



وأضاف: "هؤلاء هم أصدقاؤنا الحقيقيون. لقد كان لدينا بالفعل عدد من المشاريع الناجحة المشتركة، والتى هى قيد التنفيذ فى المنطقة مثل الفرق طبية متنقلة لتقديم المساعدة للمقيمين فى المستوطنات النائية؛ الرعاية المنزلية للمحتاجين؛ والدعم النفسى والاجتماعي".







