الولايات المتحدة تهنئ رئيس ليبيريا المنتخب وتشيد باعتراف جورج ويا بالخسارة

MENAFN - Youm7) هنأت الولايات المتحدة، رئيس ليبيريا المنتخب جوزيف بواكاى، على فوزه وأشادت بقبول رئيس ليبيريا المنتهية ولايته جورج ويا السلمى للنتائج، واعترافه بخسارته فى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التى جرت الثلاثاء الماضى.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم /السبت/ - أن "الولايات المتحدة تهنئ شعب ليبيريا على إجراء انتخابات إعادة رئاسية سلمية".



وأضافت: "لاحظنا المشاركة واسعة النطاق للليبريين فى جميع أنحاء البلاد، ونشيد بالتزام وتفانى مواطنى ليبيريا فى ممارسة حقهم فى التصويت والمشاركة فى العملية الانتخابية سلميا".



وأكدت الخارجية الأمريكية أن الليبيريين يستحقون ويتوقعون إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية.









