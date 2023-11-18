-->

Sunday, 19 November 2023 07:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تنزانيا تعلن وفاة أحد مواطنيها فى إسرائيل ومفاوضات لإعادة جثمانه للبلاد

11/18/2023 2:27:50 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الحكومة التنزانية، وفاة فيليكس ماتنجا، أحد مواطنيها المفقودين منذ الهجوم الذى شنته الفصائل الفلسطينية فى 7 أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة.



وجاء فى بيان رسمى نشرته وزارة الخارجية التنزانية، أنه تم توجيه رسالة إلى عائلته وأن المفاوضات تجري الآن لإعادة جثمانه إلى البلاد.



ووفقا لوسائل إعلام عبرية كان ماتنجا واحدا من 260 طالبا جاءوا إلى إسرائيل لدراسة الزراعة.












MENAFN18112023000132011024ID1107450593

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث