تنزانيا تعلن وفاة أحد مواطنيها فى إسرائيل ومفاوضات لإعادة جثمانه للبلاد

(MENAFN
- Youm7) أعلنت الحكومة التنزانية، وفاة فيليكس ماتنجا، أحد مواطنيها المفقودين منذ الهجوم الذى شنته الفصائل الفلسطينية فى 7 أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة.
وجاء فى بيان رسمى نشرته وزارة الخارجية التنزانية، أنه تم توجيه رسالة إلى عائلته وأن المفاوضات تجري الآن لإعادة جثمانه إلى البلاد.
ووفقا لوسائل إعلام عبرية كان ماتنجا واحدا من 260 طالبا جاءوا إلى إسرائيل لدراسة الزراعة.
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