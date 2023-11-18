-->

Sunday, 19 November 2023 07:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس الأوكرانى يقر عقوبات على أفراد وكيانات على صلة بروسيا

11/18/2023 2:27:50 PM
(MENAFN- Youm7) وافق الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، على قرار مجلس الأمن القومى والدفاع بشأن تطبيق وتعديل تدابير عقابية بحق أشخاص وشركات على صلة بروسيا.

وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أنه قائمة العقوبات تضم أفرادا مثل: عضو مجلس الدوما الروسى ديمترى سابلين، والسياسى الأوكرانى دميترو سفياتاش، ووزير التعليم الأوكرانى السابق دميترو تاباتشنيك، والموسيقى الأوكرانى يورى كوت، ورئيس وراء لأوكرانيا السابق ميكولا أزاروف، ورئيس جمهورية القرم الحالى سيرجى أكسيونوف، ورئيس "جمهورية لوجانسك الحالي" ليونيد باسيشنيك، وعضو البرلمان الأوكرانى السابق أوليج تساريوف. ويتضمن ملحق آخر لقرار مجلس الأمن القومي، 100 فرد آخر متأثرين بالعقوبات.


بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على 37 كيانا قانونيا، من بينها المؤسسة الخيرية غير الحكومية لعموم روسيا "صندوق الأطفال الروسي"، والمؤسسة الخيرية "جغرافيا الخير"، والمنظمة المستقلة غير الربحية التى تعمل على تعزيز التكيف الاجتماعى للأفراد "حى لوي".


وستكون العقوبات سارية لمدة خمس وعشر سنوات وفقا لذلك.









MENAFN18112023000132011024ID1107450592

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث