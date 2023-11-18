الرئيس الأوكرانى يقر عقوبات على أفراد وكيانات على صلة بروسيا

MENAFN - Youm7) وافق الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، على قرار مجلس الأمن القومى والدفاع بشأن تطبيق وتعديل تدابير عقابية بحق أشخاص وشركات على صلة بروسيا.

وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أنه قائمة العقوبات تضم أفرادا مثل: عضو مجلس الدوما الروسى ديمترى سابلين، والسياسى الأوكرانى دميترو سفياتاش، ووزير التعليم الأوكرانى السابق دميترو تاباتشنيك، والموسيقى الأوكرانى يورى كوت، ورئيس وراء لأوكرانيا السابق ميكولا أزاروف، ورئيس جمهورية القرم الحالى سيرجى أكسيونوف، ورئيس "جمهورية لوجانسك الحالي" ليونيد باسيشنيك، وعضو البرلمان الأوكرانى السابق أوليج تساريوف. ويتضمن ملحق آخر لقرار مجلس الأمن القومي، 100 فرد آخر متأثرين بالعقوبات.





بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على 37 كيانا قانونيا، من بينها المؤسسة الخيرية غير الحكومية لعموم روسيا "صندوق الأطفال الروسي"، والمؤسسة الخيرية "جغرافيا الخير"، والمنظمة المستقلة غير الربحية التى تعمل على تعزيز التكيف الاجتماعى للأفراد "حى لوي".





وستكون العقوبات سارية لمدة خمس وعشر سنوات وفقا لذلك.







