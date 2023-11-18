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المفوضية الأوروبية توافق على صرف 10.3 مليار يورو فى إطار مرفق التعافى والصمود

11/18/2023 2:27:49 PM
(MENAFN- Youm7) منحت المفوضية الأوروبية اليوم السبت تقييمًا أوليًا إيجابيًا لطلب فرنسا بصرف 10.3 مليار يورو فى شكل منح فى إطار مرفق التعافى والقدرة على الصمود، وهى الأداة الرئيسية فى لبرنامج الجيل القادم التابع للاتحاد الأوروبى.

وذكرت المفوضية فى بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمى أن فرنسا قدمت إلى المفوضية، فى 31 يوليو الماضي، طلبًا للصرف بناءً على تحقيق المعالم الستة عشر والأهداف التسعة والثلاثين المختارة فى قرار المجلس التنفيذى الخاص بشروط صرف الدفعة الثانية. وهى تغطى الاستثمارات فى مجالات تجديد الطاقة فى المبانى العامة والخاصة، وإزالة الكربون من الصناعة ودعم السكك الحديدية والاتصال الرقمى، ويتضمن طلب الدفع أيضًا مجموعة من الإصلاحات فى مجالات تشمل خدمات التوظيف العامة وأداء الطاقة فى المبانى والاقتصاد الدائرى والأبحاث.


وأضاف البيان أن السلطات الفرنسية قدمت فى طلبها أدلة مفصلة وشاملة تثبت تحقيق المعالم الستة عشر والأهداف التسعة والثلاثين ، وقامت المفوضية بتقييم هذه المعلومات بدقة قبل تقديم تقييمها الأولى الإيجابى لطلب الدفع.


وتابع أنه سيتم تمويل خطة الإنعاش والقدرة على الصمود فى فرنسا بمبلغ 40.3 مليار يورو فى شكل منح، تم صرف 12.5 مليار يورو منها بالفعل. ويشمل ذلك 5.1 مليار يورو تم دفعها كتمويل مسبق فى 19 أغسطس 2021 ودفعة أولى بقيمة 7.4 مليار يورو تم صرفها فى 4 مارس 2022.







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