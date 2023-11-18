عدم اكتمال النصاب القانونى لعمومية الأهلى.. وتفويض المجلس فى مناقشة جدول الأعمال

MENAFN - Youm7) لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للنادي الأهليوالتي أقيمت على مدار يومين أمس الجمعة واليوم السبت، حيث لم يحضر سوى 2032 في اليوم الأول أمس الجمعة، ولم يحضر اليوم سوى 3034 عضوًا، وكان من المقرر أن يسجل 5 آلاف عضو في اليوم الثاني من أجل اكتمال النصاب القانوني.

وبناءً على عدم اكتمال الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي، فقد تقرر تفويض مجلس إدارة القلعة الحمراء في مناقشة جدول الأعمال، واتخاذ ما يلزم بشأن النادي في الفترة المقبلة.

وفقا للائحة النظام الأساسى فإن عدم اكتمال النصاب القانونى يمنح مجلس إدارة النادى تفويضا لاتخاذ القرارات الخاصة بجدول الأعمال للجمعية العمومية وإحالة الميزانية والحساب الختامى للجهاز المركزى للمحاسبات.

وبدأ فى التاسعة صباح اليوم، السبت، الاجتماع الثانى للجمعية العمومية العادية للنادي

الأهلي

لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية، لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول أمس.

وبدأ الاجتماع بالتوقيع فى الكشوف من التاسعة صباحاً ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، على أن يتم الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال حال اكتمال النصاب القانوني الساعة السابعة مساءً بالصالة المغطاة بالنادي.وتناقش الجمعية العمومية اليوم عدداً من الملفات، فى مقدمتها التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 14/12/2022 ، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في30/6/2023 عن الفترة من 1/7/2022حتى 30/6/2023، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.كما تناقش الجمعية العمومية الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في30/6/2023 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي المقبل2023/2024 وتقوم كذلك بتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته و اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى.ومن الملفات المطروحة في الجمعية العمومية أيضاً النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاءومناقشة اقتراح بإنشاء فرع للنادى الأهلى بمدينة العلمين الجديدة.