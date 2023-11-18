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الزمالك يهزم ألعاب دمنهور فى انطلاق دورى رجال الطائرة

11/18/2023 2:27:46 PM
(MENAFN- Youm7) فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره ألعاب دمنهور بنتيجة 3 /0 فى إطار منافسات الجولة الأولى بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى الجديد 2023/2024.



ويسعى فريق الزمالك فى هذه النسخة إلى الاحتفاظ بالألقاب المحلية، بعد التتويج بالدورى الممتاز وكأس مصر الموسم المنقضى.



وتم تقسيم الفرق
فى الموسم الحالى إلى 4 مجموعات جاءت كالتالي:



المجموعة الأولى: الزمالك، الطيران، مصر للبترول، الداخلية، الصيد، ألعاب دمنهور.



المجموعة الثانية: الأهلي، بتروجت، الترسانة، الشمس، دلفي، المقاولون.



المجموعة الثالثة: طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، الزهور، إيسترن كومباني، 6 أكتوبر.



المجموعة الرابعة: سموحة، سبورتنج، القناة، هليوبوليس، إسكندرية للبترول، هيلوليدو.












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