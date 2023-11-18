الزمالك يهزم ألعاب دمنهور فى انطلاق دورى رجال الطائرة

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- Youm7) فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره ألعاب دمنهور بنتيجة 3 /0 فى إطار منافسات الجولة الأولى بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى الجديد 2023/2024.
ويسعى فريق الزمالك فى هذه النسخة إلى الاحتفاظ بالألقاب المحلية، بعد التتويج بالدورى الممتاز وكأس مصر الموسم المنقضى.
وتم تقسيم الفرق
فى الموسم الحالى إلى 4 مجموعات جاءت كالتالي:
المجموعة الأولى: الزمالك، الطيران، مصر للبترول، الداخلية، الصيد، ألعاب دمنهور.
المجموعة الثانية: الأهلي، بتروجت، الترسانة، الشمس، دلفي، المقاولون.
المجموعة الثالثة: طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، الزهور، إيسترن كومباني، 6 أكتوبر.
المجموعة الرابعة: سموحة، سبورتنج، القناة، هليوبوليس، إسكندرية للبترول، هيلوليدو.
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