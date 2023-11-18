دوليو الأهلي ينتظمون فى مران الأهلي الثلاثاء

MENAFN - Youm7) ينتظم لاعبو الأهلي الدوليون في مران فريقهم بدءًا من الثلاثاء المقبل، بعد انتهاء معسكر منتخب مصر خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث يخوض الفراعنة مباراة ضد سيراليون غدًا الأحد في الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويحصل لاعبو الأهلي الدوليون على راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب مباراة سيراليون على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية الثلاثاء المقبل.

ويستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية غد الأحد على ملعب مختار التتش بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة أسبوع منذ مباراتهم ضد الجونة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري.

وينتظم الثنائي الأجنبي بيرسي تاو واليو ديانج في تدريبات الأهلي عقب عودتهما بعد انتهاء ارتباطاتهما مع منتخبي جنوب إفريقيا ومالي في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.











