دوليو الأهلي ينتظمون فى مران الأهلي الثلاثاء

(MENAFN
- Youm7) ينتظم لاعبو الأهلي الدوليون في مران فريقهم بدءًا من الثلاثاء المقبل، بعد انتهاء معسكر منتخب مصر خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث يخوض الفراعنة مباراة ضد سيراليون غدًا الأحد في الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
ويحصل لاعبو الأهلي الدوليون على راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب مباراة سيراليون على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية الثلاثاء المقبل.
ويستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية غد الأحد على ملعب مختار التتش بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة أسبوع منذ مباراتهم ضد الجونة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري.
وينتظم الثنائي الأجنبي بيرسي تاو واليو ديانج في تدريبات الأهلي عقب عودتهما بعد انتهاء ارتباطاتهما مع منتخبي جنوب إفريقيا ومالي في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.
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