إمام عاشور يغازل جماهير الأهلى بعد استبعاده من منتخب مصر

MENAFN - Youm7) حرص إمام عاشور، لاعب الأهلي ، على مغازلة الجماهير الحمراء، قبل الانتظام في تدريبات فريقه استعدادًا لمباراته ضد ميدياما الغاني، في دوري أبطال أفريقيا.

ونشر إمام عاشور، صورة لجمهور الأهلي عبر خاصية "الاستوري" على حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، مدون عليها: "قلب ونسر".

واستبعد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر إمام عاشور من قائمة الفراعنة التي تخوض مباراة سيراليون بتصفيات كأس العالم 2026، ومعه حسين الشحات وطارق حامد.

وقال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الاهلى، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي، إن استبعاد أو ضم اللاعبين من وإلى المنتخب الوطني هو شأن يخص الجهاز الفني للمنتخب، ولا يتدخل النادى في قراراته، مثلما لا يسمح لأحد بالتدخل في إدارة شئون الفريق.

وأضاف: "بالتالي كل ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود موقف للجهاز الفني للأهلي تجاه استبعاد أي من اللاعبين من معسكر المنتخب الأخير كلام عار تمامًا من الصحة، ولا توجد أي مناقشات في هذا الشأن".

وتمنى بيبو التوفيق للمنتخب الوطني وجهازه الفني لتحقيق حلم كل المصريين بالتأهل لـ كأس العالم 2026.

وقرر المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم استبعاد 3 لاعبين من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداداه لمباراة سيراليون، وهم طارق حامد و إمام عاشور وحسين الشحات نتيجة عدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية داخل المنتخب.

وفاز منتخب مصر على جيبوتي بـ6 أهداف دون مقابل في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لـ كأس العالم ، ويستعد المنتخب

مصر لمواجهة سيراليون الأحد المقبل فى ليبيريا، حيث يتصدر المنتخب الوطني مجموعته فى التصفيات حتى الآن.







