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منتخب الناشئات يختتم استعداداته لمواجهة الكونغو في الطريق لكأس العالم

11/18/2023 2:27:46 PM
(MENAFN- Youm7) اختتم منتخب مصر للناشئا تحت قيادة محمد كمال، تدريباته استعدادا لمواجهة الكونغو برازافيل المقرر لها غدا الأحد في تمام الخامسة مساء على استاد الإسكندرية، في إياب الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا.



كانت مباراة الذهاب التي جمعت بينهما في الكونغو، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.



حرص عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، و دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرفة على ملف الكرة النسائية على حضور المران الأخير لمنتخب الناشئات.



ويحتاج المنتخب المصري للفوز في هذه المباراة من أجل الوصول للدور النهائي من التصفيات، حيث سيواجه الفائز من كينيا أو الكاميرون للظفر ببطاقة المونديال.












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