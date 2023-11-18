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مسؤول رياضي كويتي يدعو لتأهيل الشباب العربي لخوض المنافسات الرياضية

11/18/2023 2:27:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 18 - 11 (كونا) -- دعا رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد العربي للرياضة المدرسية ونائب رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي وليد عايش إلى الاهتمام بالشباب العربي والعمل على تطويرهم رياضيا وفكريا بما يؤهلهم للمنافسات الرياضية الاقليمية والعالمية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به عايش لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت في اثناء مشاركته بفعاليات البطولة العربية للرياضة المدرسية بالقاهرة بمشاركة 10 دول عربية والتي تنطلق غدا.
وقال عايش ان مباراة الافتتاح للبطولة التي تستمر حتى ال27 من الشهر الحالي ستجمع منتخب الكويت للرياضة المدرسية بنظيره المصري مؤكدا ان منتخب الكويت استعد بشكل جيد لفعاليات هذه البطولة.
وأوضح أنه تم تقسيم منتخبات البطولة للدول ال10 المشاركة على ثلاث مجموعات تضم الاولي والثانية ثلاث منتخبات فيما تضم المجموعة الثالثة اربع منتخبات.
وذكر أن المنتخبات التي حازت الترتيب الأول في المجموعات الثلاثة اضافة الى أفضل منتخب ثاني سيتأهلون للدور قبل النهائي لمنافسات البطولة.
وأضاف أن صاحب الترتيب الثاني الذي لم يتأهل للدور قبل النهائي سيخوض مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس فيما ستخوض باقي الفرق مباريات دور الترضية.
وأوضح عايش ان قرعة تقسيم فرق البطولة اسفرت عن وجود منتخب الكويت للمدارس ضمن المجموعة الاولي التي تضم الى جانب منتخب الكويت منتخب مصر صاحب الاستضافة والمنتخب السعودي.
وأشار الى المجموعة الثانية للبطولة والتي تضم منتخبات المغرب وعمان ولبنان فيما تضم المجموعة الثالثة منتخبات الجزائر والعراق وفلسطين وليبيا مضيفا أن الجانب المصري اختار خلال اجتماع اللجنة الفنية للدورة مواجهة منتحب الكويت في مباراة الافتتاح.
وأعرب عن الشكر لأعضاء اللجنة المنظمة للدورة المنظمة وأعضاء اللجنة الفنية على حسن تنظيم القرعة التي جاءت طبقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم من خلال التصنيف.
من جانبه قال الأمين العام للاتحاد الكويتي الدكتور أحمد الحمدان ان القرعة بين المنتخبات العربية المشاركة في البطولة التي تبدأ فعالياتها خلال الفترة من 17 الى 27 نوفمبر الجاري جاءت متوازنة.
وأعرب الحمدان عن سعادته باستجابة اللجنة الفنية لكرة القدم لمقترح وفد الكويت بتعديل وقت المباراة من 50 دقيقة الي 80 دقيقة على شوطين مضيفا أن المقترح حظي بموافقة الجميع.
وأشار الى التعاون الايجابي من قبل اللجنة الفنية للبطولة وتفههما لكافة الملاحظات التي اقترحتها باقي الوفود في المنتخبات المشاركة بالبطولة بما يعمل على انجاحها وابرازها في ابهى صورها.
ومن المنتظر أن يخوض منتخب الكويت للرياضة المدرسية مساء غدا الأحد أول مواجهته في منافسات البطولة العربية للرياضة المدرسية امام المنتخب المصري بملعب اتحاد الشرطة بالعباسية . (النهاية)

م م



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