مسؤول رياضي كويتي يدعو لتأهيل الشباب العربي لخوض المنافسات الرياضية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 18 - 11 (كونا) -- دعا رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد العربي للرياضة المدرسية ونائب رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي وليد عايش إلى الاهتمام بالشباب العربي والعمل على تطويرهم رياضيا وفكريا بما يؤهلهم للمنافسات الرياضية الاقليمية والعالمية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به عايش لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت في اثناء مشاركته بفعاليات البطولة العربية للرياضة المدرسية بالقاهرة بمشاركة 10 دول عربية والتي تنطلق غدا.
وقال عايش ان مباراة الافتتاح للبطولة التي تستمر حتى ال27 من الشهر الحالي ستجمع منتخب الكويت للرياضة المدرسية بنظيره المصري مؤكدا ان منتخب الكويت استعد بشكل جيد لفعاليات هذه البطولة.
وأوضح أنه تم تقسيم منتخبات البطولة للدول ال10 المشاركة على ثلاث مجموعات تضم الاولي والثانية ثلاث منتخبات فيما تضم المجموعة الثالثة اربع منتخبات.
وذكر أن المنتخبات التي حازت الترتيب الأول في المجموعات الثلاثة اضافة الى أفضل منتخب ثاني سيتأهلون للدور قبل النهائي لمنافسات البطولة.
وأضاف أن صاحب الترتيب الثاني الذي لم يتأهل للدور قبل النهائي سيخوض مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس فيما ستخوض باقي الفرق مباريات دور الترضية.
وأوضح عايش ان قرعة تقسيم فرق البطولة اسفرت عن وجود منتخب الكويت للمدارس ضمن المجموعة الاولي التي تضم الى جانب منتخب الكويت منتخب مصر صاحب الاستضافة والمنتخب السعودي.
وأشار الى المجموعة الثانية للبطولة والتي تضم منتخبات المغرب وعمان ولبنان فيما تضم المجموعة الثالثة منتخبات الجزائر والعراق وفلسطين وليبيا مضيفا أن الجانب المصري اختار خلال اجتماع اللجنة الفنية للدورة مواجهة منتحب الكويت في مباراة الافتتاح.
وأعرب عن الشكر لأعضاء اللجنة المنظمة للدورة المنظمة وأعضاء اللجنة الفنية على حسن تنظيم القرعة التي جاءت طبقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم من خلال التصنيف.
من جانبه قال الأمين العام للاتحاد الكويتي الدكتور أحمد الحمدان ان القرعة بين المنتخبات العربية المشاركة في البطولة التي تبدأ فعالياتها خلال الفترة من 17 الى 27 نوفمبر الجاري جاءت متوازنة.
وأعرب الحمدان عن سعادته باستجابة اللجنة الفنية لكرة القدم لمقترح وفد الكويت بتعديل وقت المباراة من 50 دقيقة الي 80 دقيقة على شوطين مضيفا أن المقترح حظي بموافقة الجميع.
وأشار الى التعاون الايجابي من قبل اللجنة الفنية للبطولة وتفههما لكافة الملاحظات التي اقترحتها باقي الوفود في المنتخبات المشاركة بالبطولة بما يعمل على انجاحها وابرازها في ابهى صورها.
ومن المنتظر أن يخوض منتخب الكويت للرياضة المدرسية مساء غدا الأحد أول مواجهته في منافسات البطولة العربية للرياضة المدرسية امام المنتخب المصري بملعب اتحاد الشرطة بالعباسية . (النهاية)
م م
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