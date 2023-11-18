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تركيا تبدأ بإجلاء رعاياها من غزة عبر معبر رفح المصري

11/18/2023 2:27:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 18 - 11 (كونا)-- أعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم السبت بدء إجلاء المواطنين الأتراك من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي مشيرة إلى عبور 44 مواطنا تركيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أنوجو كجه لي في بيان "عبر 44 شخصا من معبر رفح الحدودي ووصلوا إلى مصر ظهر اليوم السبت ومن المرجح أن يزيد العدد خلال اليوم" مشيرا إلى أنه جرى إجلاء 30 مواطنا وأقاربهم من غزة وعودتهم لتركيا فور بدء التطورات في غزة بعد السابع من اكتوبر الماضي إلا أن عمليات الإجلاء توقفت بعدها إثر إغلاق معبر رفح.
وأضاف أن الدبلوماسيين الأتراك كانوا في استقبال مواطنيهم على الحدود مبينا أن المجموعة ستنقل أولا إلى القاهرة ومن ثم سيعودون جوا إلى تركيا.
وأشار إلى "استكمال عملية إجلاء جميع المواطنين الاتراك من غزة بأمان وفي أسرع وقت".
على الصعيد متصل أكد "كجه لي أن تركيا تواصل العمل من خلال مؤسساتها المعنية على نقل مجموعة جديدة من الفلسطينيين من غزة لعلاجهم في تركيا".
يذكر أن طائرتين وصلتا إلى مطار (أسن بوغا) بالعاصمة التركية أنقرة الأربعاء الماضي قادمتين من مطار العريش في مصر وعلى متنهما 27 مريضا فلسطينيا و13 مرافقا لعلاجهم في المستشفيات التركية. (النهاية)

ا ع س / أ م س



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