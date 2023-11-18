تركيا تبدأ بإجلاء رعاياها من غزة عبر معبر رفح المصري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 18 - 11 (كونا)-- أعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم السبت بدء إجلاء المواطنين الأتراك من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي مشيرة إلى عبور 44 مواطنا تركيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أنوجو كجه لي في بيان "عبر 44 شخصا من معبر رفح الحدودي ووصلوا إلى مصر ظهر اليوم السبت ومن المرجح أن يزيد العدد خلال اليوم" مشيرا إلى أنه جرى إجلاء 30 مواطنا وأقاربهم من غزة وعودتهم لتركيا فور بدء التطورات في غزة بعد السابع من اكتوبر الماضي إلا أن عمليات الإجلاء توقفت بعدها إثر إغلاق معبر رفح.
وأضاف أن الدبلوماسيين الأتراك كانوا في استقبال مواطنيهم على الحدود مبينا أن المجموعة ستنقل أولا إلى القاهرة ومن ثم سيعودون جوا إلى تركيا.
وأشار إلى "استكمال عملية إجلاء جميع المواطنين الاتراك من غزة بأمان وفي أسرع وقت".
على الصعيد متصل أكد "كجه لي أن تركيا تواصل العمل من خلال مؤسساتها المعنية على نقل مجموعة جديدة من الفلسطينيين من غزة لعلاجهم في تركيا".
يذكر أن طائرتين وصلتا إلى مطار (أسن بوغا) بالعاصمة التركية أنقرة الأربعاء الماضي قادمتين من مطار العريش في مصر وعلى متنهما 27 مريضا فلسطينيا و13 مرافقا لعلاجهم في المستشفيات التركية. (النهاية)
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